El maestro de actores se reconoció un poco paranoico

31/07/2017 -

Si hay algo que le sobra a Julio Chávez es experiencia. Por eso, a la hora de elegir qué consejo se daría a sí mismo en sus comienzos, el actor admitió: "Menos paranoia. Cuando era muy chico, como actor era muy paranoico y hoy soy muy paranoico (risas). Un poco menos, pero en el avión, cuando vuelo, para mí el que lo maneja soy yo. Estoy todo el tiempo despierto mirando a las azafatas, las caras, creyendo que voy a descubrir qué pasa y agarro suponiendo que si suelto el avión, se cae. Me digo: ‘Julio, podés soltar, porque se va a caer o no, pero no depende de tu control".

Chávez tampoco escondió qué puntaje se pondría como actor: "Como laburante: 8,50. Como productor de resultados depende con quién se me compare. Tengo algunos que me puedo comparar y me pongo un 10, y tengo otros que me pongo un 0".

Sobre qué es lo que más le gusta de la televisión confesó: "Estoy en falta en ese sentido, porque no sé muy bien qué tele tenemos, me ubicaría a mí hoy en un espectador pobre para la televisión. Lo que me gusta es que sigue existiendo y que va a tener que pelear mucho para seguir existiendo".