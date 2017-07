"Cualquiera puede ser actor, y cualquiera no significa todos"

Fotos Julio Chávez se enfrentará a él mismo en la película con la que volverá al cine después de 10 años. Lo hará junto a Pilar Gamboa.

31/07/2017 -

El maestros de actores no se calló nada. Cuando le preguntaron si con esfuerzo se logra ser un actor talentoso, Julio Chavez aseguró: "Le voy a robar a mi profesor de filosofía: ‘Cualquiera. No todos’. Cualquiera no significa todos. Pero cualquiera, porque nadie puede saber quién de esos todos podría llegar a serlo". Además del esfuerzo debe haber algo más, por lo que señaló Chávez: "También el esfuerzo, pero no necesariamente el esfuerzo. Hay actores que han tenido carreras extraordinarias que en un punto no han tenido que hacer el esfuerzo que han tenido que hacer otros".