Video: Ozuna golpeó con un micrófono a un seguridad

El cantante Ozuna no pudo contener su enfado y dio un fuerte golpe a un seguridad que estaba a los pies del escenario con su micrófono.

Aunque todavía faltan cabos por atar, lo cierto es que el cantante puertorriqueño no estaba nada contento con que el seguridad estuviera sobre el escenario y tan cerca de él.

“¿Tienes problemas? Papi, bájate, que no puedes estar aquí. Ayer fue lo mismo”, le dijo Ozuna al señor. Pero parece que no le hizo mucho caso y fue entonces cuando el artista de 25 años no se lo pensó dos veces y le golpeó con el micrófono en la cabeza. El homre intentó defenderse pero se le echaron encima produciendo el caos.

Las críticas no se han hecho esperar ante tal agresión y sus seguidores en las redes se le han echado encima por semejante comportamiento. “Ante todo tienes que mostrar educación y respeto”, escribió uno de ellos en su cuenta de Instagram.

“No justifiques algo que hiciste mal, él no te atacó para que le dieras con el micrófono”, añade otro. Ha sido tanto el escándalo que el propio Ozuna ha querido expresarse a través de su cuenta en esta red social. Pero lejos de disculparse el reguetonero se siente más víctima que verdugo.

“Un artista hace algo bueno y nadie dice nada, sólo basta un incidente para que todos te juzguen”, empieza su mensaje. “Así es la vida y el precio de la fama, como todos quieren ahora juzgarme no más, IG los amo público, luego los veo”, concluyó.

Por el momento no sabemos si el guardia decidirá demandarle o si la cosa se quedará tan sólo en un susto.