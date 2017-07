Esteban Bullrich se quebró al recordar los problemas de salud de su hija

Fotos Esteban Bullrich.

El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, se quebró anoche en televisión al recordar el complicado momento de salud que sufrió su hija Luz cuando tenía siete años y su milagrosa recuperación.

"Me pasaron cosas cuando me enteré que mi hija corría riesgo de vida; le detectaron cáncer a los 7 años; hoy tiene 15 y está bien por suerte", expresó en diálogo con Luis Novaresio, en su programa "Debo Decir".

"Hablo un poco de francés, y en ese momento leía a las tres de la mañana páginas de Internet de cáncer en francés, yo que puedo pedir un café en francés más o menos; creía que iba a encontrar la cura del cáncer de mi hija, que son tres casos por año", agregó con la voz quebrada.

Luego continuó contando que su hija estuvo un mes en un cuarto sin salir por un trasplante de médula y también un año en la casa, ya que no podía salir por la posibilidad de contraer un virus o una bacteria.

Por su parte, Novaresio le preguntó por qué creía que la menor se curó mediante un milagro del papa Francisco. "A Luz, en 2013, le vuelve el cáncer, un tumor en el hígado; al día siguiente de hacerle la tomografía de rigor nos dijeron que había vuelto. Lo íbamos a operar, entonces, el 13 de marzo y el 10 lo eligieron a Francisco", respondió.

"Con el Padre me confesaba cuando estaba de ministro en la Ciudad; le mandé, a través de un amigo en común, una carta y le pedí que rezara, y me dijo 'estoy rezando'. El 13 le sacan medio hígado a Luz con el tumor adentro y, cuando lo ve el patólogo, dice es un tumor maligno, pero cuando hacen el corte de congelamiento para identificar las células se ve que es negativo. Estuvieron 24 días analizándolo", recordó entre lágrimas.

"Luego pudimos conocerlo a Francisco y Luz le dijo: 'Yo recé mucho por usted', y empecé a llorar y no paré y no me acuerdo nada de la conversación que tuvieron Luz, mi mujer y Francisco", siguió relatando.