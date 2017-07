El saludo de cumpleaños de Rocky a Terminator en Instagram

Hoy 16:38 -

Las dos grandes figuras de películas de acción de los noventa,Sylvester Stallone a Arnold Schawarzenegger, mantiene una estrecha amistad y no dudan en presumir abiertamente. En esta oportunidad, el actor de Rocky saludo por el cumpleaño número 70 del protagonista de Terminator.



"Eres genial porque nunca te rindes. No abandonas y nunca lo has hecho. Tienes una energía arrolladora, has sido el mejor enemigo que he tenido nunca y aún mejor como amigo. Eso es todo lo que puedo decir de ti", expresó el actor durante la fiesta de cumpleaño de Arnold.