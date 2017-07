Natalia Vera se presenta en el Panamericano de Guadalajara

Fotos La santiagueña Natalia Vera competirá en el Panamericano de Guadalajara.

31/07/2017 -

La joven ciclista Natalia Vera, oriunda de la ciudad de Beltrán, se encuentra junto a la Selección Argentina Juniors en México, donde echará a rodar un nuevo sueño en el Torneo el Panamericano de Pista y Ruta de Guadalajara, que se desarrolla, desde hoy al próximo 6 de agosto.

La pedalista santiagueña, que ya se encuentra en México, se concentró con el seleccionado en el velódromo del Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard).

Allí, bajo la dirección de los entrenadores Daniel Curuchet y Gerardo Crisafulli, desarrollaron un intenso trabajo tanto en forma individual como grupal, para pulir todos los detalles del equipo nacional que va en busca de un lugar en el podio en este evento internacional que se desarrollará en México.

En ese marco, la deportista santiagueña agradeció “principalmente a mi familia por el acompañamiento en este sueño que comienza a hacerse realidad”, así como también “a la gobernadora Claudia Ledesma de Zamora que, a través de la Subsecretaría de Deportes respalda las actividades que desarrollamos y lo hacen como parte de una política de Estado; y también al intendente de Beltrán, José Bravo, que desde mis inicios está acompañándome a través de la Municipalidad y hoy están viendo los frutos de los sacrificios de tantos años”.

Finalmente, Vera contó que “de a poco voy cumpliendo sueños, hoy el ciclismo me da la posibilidad de representar a la Argentina y me estoy preparando para dar lo mejor de mí y traer una alegría, no sólo para mí, sino para todas las personas que me ayudan desde hace tiempo y obviamente para toda la provincia, especialmente para mi querida ciudad de Beltrán”.