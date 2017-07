Fotos Le reventó el ojo de una trompada porque le dijo "no".

31/07/2017 -

Un nuevo caso de violencia de género tuvo lugar en un local bailable, esta vez, de la ciudad de Mar del Plata.

En el lugar, una mujer de apellido Arriagada de 43 años, se encontraba festejando un cumpleaños cuando una amiga cuando un sujeto le propinó una trompada en el ojo por negarse a salir con él.

"Estaba cuidando mis cosas en la barra mientras una amiga iba al baño y se me acerca un hombre medianamente joven que me empieza a acosar", cuenta la víctima a los medios. Y continúa: "Palabras más, palabras menos, se me viene encima, lo empujo mientras busco al de seguridad para que lo saque y, antes de volver a girar, me da una piña", comentó.

La mujer dijo que el golpe, al haber sido entre el ojo y la sien, hizo que perdiera el conocimiento. "Recién reaccioné cuando una chica ya me sostenía", cuenta. Además, dijo que apenas se pudo levantar, salió a buscar a su agresor junto a un empleado del local. "Lo tenían retenido afuera", admitió.

Sin embargo, eso no fue todo para Arriagada que vivió una noche para el olvido. Cuando regresó al bar, se percató de que le habían robado. "Las mismas chicas que me tenían abrazada, me robaron todas mis cosas", concluyó.