Peruzzi le aviso al DT y a Angelici que no quiere seguir en Boca

Peruzzi se va de Boca.

Hoy 17:56

En las últimas horas, Gino Peruzzi le habría comunicado a Guillermo Barros Schelotto y al presidente del Boca, Daniel Angelici, que no desea seguir en el club. Aparentemente, el cuestionamiento de los hinchas sería el principal motivo de esta decisión.

Luego de entrenarse con sus compañeros en Casa Amarilla, el jugador le comunicó su decisión a los antes mencionados. Según trascendidos, en el encuentro que tuvo el futbolista con el DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, éste le habría dicho que le haría bien “cambiar de aire”.

“Ya lo he dicho más de una vez y todo jugador que no quiera estar en Boca no debe seguir, pero vamos a esperar ofertas por él”, aseguró el presidente de la institución que espera conseguir el ingreso de dinero en efectivo por la transacción.

La salida de Peruzzi, sumada a la de Jonathan Silva, hace pensar a GBS en un reemplazo en esa posición, y los nombres que suenan, por ahora, son los de Julio Buffarini y Víctor Ayala.