Hackearon HBO y filtrarían capítulos de Game of Thrones

Fotos Game of Thrones.

Hoy 18:45 -

En las últimas horas, desde la cadena de televisión HBO, confirmaron que hubo un “incidente cibernético” y, si bien no trascendieron mayores detalles, se cree que los hackers lograron copiar algunos de los capítulos no estrenados aún de Game Of Thrones.

“HBO experimentó de forma reciente un incidente cibernético, que resultó comprometiendo información privada”, expresó textualmente la compañía a través de un comunicado de prensa publicado por Entertainment Weekly.

Los autores de éste hecho habría logrado llevarse 1,5 terabytes de información, entre los que se encontrarían un episodio de la serie “Ballers and Room 104” y el guión del cuarto episodio de la séptima temporada de GoT.