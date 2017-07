Habló la joven abusada por youtubers: "No me podía mover, hubo manoseo"

Fotos La joven abusada dio la cara.

Luego de que estallara el escándalo por el video en el que los youtubers Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonzalo Fonseca aparecen abusando de una joven, la involucrada publicó un video hablando sobre lo sucedido.

“No me violaron. Pero no se le hace eso a una mujer que está alcoholizada. Yo no di mi consentimiento para que hagan eso. Yo estaba en pedo, me tenían estampada contra la cama. No me podía mover, yo no estaba bien”, aseguró la damnificada.

Y agregó: “No se le hace eso a una mujer, hubo manoseo. Recién ahora tomo conciencia de eso. Yao me quiso tocar el culo”.

Mirá el video.