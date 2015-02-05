CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Agosto 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:23 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINION

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. ANDINO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.21 BUSCANDO A NEMO

09.21 PEQUEÑOS AVIADORES

11.30 AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA. ATRAPADOS EN EL TIEMPO

12.34 EL HIJO DE BATMAN

14.02 RICKY RICÓN

15.55 BUSCANDO A NEMO

17.58 TANGO Y CASH

20.11 EL CÓDIGO DEL MIEDO

22.00 PARKER


TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 ALF

09.46 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

11.39 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

13.37 HAIRSPRAY

15.42 KARATE KID

18.02 KARATE KID II

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL GUERRERO ROJO

22.41 LA BALADA DEL PISTOLERO


TNT

08.20 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

10.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

11.45 LOS BOXTROLLS

13.27 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

16.10 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

18.09 GOLPE Y FUGA

20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?


UNIVERSAL CHANNEL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL

11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO

13.00 GRIMM, LA LLORONA

14.00 NORBIT

16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE

17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE

18.00 GRIMM, LA HORA DE LA MUERTE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS SOMBRAS DEL PADRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, INVASION DOMESTICA

21.00 CHICAGO P.D., UNA ZONA DE GUERRA

22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS

23.00 BUENOS VECINOS


STUDIO UNIVERSAL

09.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

11.35 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

13.35 DISEÑO DE AMOR

14.30 LITTLE WOMEN. LA

15.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY

15.35 ANNA KARENINA - PARTE 1

16.30 HOW DO I LOOK?

17.30 CLEAN HOUSE

17.45 ANNA KARENINA - PARTE 2

18.30 LITTLE WOMEN. LA

19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY

20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

20.30 LITTLE WOMEN. LA

22.40 SUEÑO DE AMOR

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA”, DE GUY RITCHIE.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.


FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 02/08 - 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)


SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 02/07 22:10 (Subt)


CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 02/08- 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)


TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL-02/08-21:30 (Cast)


MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 02/08 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL -02/08 22:40 (Subt)


CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 02/08- 17:50


DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años) HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)


MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 02/08 -17:00 (Cast)


TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 02/08-19:00 (Cast)


LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY AL 02/08- 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)


MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)


TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)


DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reservaS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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