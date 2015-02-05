CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Agosto 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:23 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINION
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. ANDINO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.21 BUSCANDO A NEMO
09.21 PEQUEÑOS AVIADORES
11.30 AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA. ATRAPADOS EN EL TIEMPO
12.34 EL HIJO DE BATMAN
14.02 RICKY RICÓN
15.55 BUSCANDO A NEMO
17.58 TANGO Y CASH
20.11 EL CÓDIGO DEL MIEDO
22.00 PARKER
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 ALF
09.46 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
11.39 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
13.37 HAIRSPRAY
15.42 KARATE KID
18.02 KARATE KID II
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL GUERRERO ROJO
22.41 LA BALADA DEL PISTOLERO
TNT
08.20 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
10.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
11.45 LOS BOXTROLLS
13.27 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
16.10 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
18.09 GOLPE Y FUGA
20.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL
11.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
12.00 HOUSE M.D., EL TIRANO
13.00 GRIMM, LA LLORONA
14.00 NORBIT
16.00 HOUSE M.D., KARMA INSTANTE
17.00 HOUSE M.D., CORAZÓN VALIENTE
18.00 GRIMM, LA HORA DE LA MUERTE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LAS SOMBRAS DEL PADRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, INVASION DOMESTICA
21.00 CHICAGO P.D., UNA ZONA DE GUERRA
22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS
23.00 BUENOS VECINOS
STUDIO UNIVERSAL
09.30 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
11.35 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
13.35 DISEÑO DE AMOR
14.30 LITTLE WOMEN. LA
15.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
15.35 ANNA KARENINA - PARTE 1
16.30 HOW DO I LOOK?
17.30 CLEAN HOUSE
17.45 ANNA KARENINA - PARTE 2
18.30 LITTLE WOMEN. LA
19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
20.30 LITTLE WOMEN. LA
22.40 SUEÑO DE AMOR
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA”, DE GUY RITCHIE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 02/08 - 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 02/07 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 02/08- 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL-02/08-21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 02/08 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL -02/08 22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 02/08- 17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años) HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 02/08 -17:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY AL 02/08- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reservaS
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)