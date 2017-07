Una joven salió a caminar y jamás regresó a su casa

Fotos Anahí Benítez.

Hoy 22:23 -

Anahí Benítez tiene apenas 16 años y está desaparecida desde el sábado último, cuando salió de su casa para ir al Parque Municipal de deportes Eva Perón, en Lomas de Zamora. La joven llevó su celular, pero está apagado desde ese día.

“No se sabe absolutamente nada. La última vez que la vi fue el sábado cuando me dijo que iba a caminar un rato por barrio, y después no supe nunca más nada porque no se volvió a comunicar”, manifestó Silvia Pérez, madre de la adolescente.

Allegados a la joven lograron revisar su Facebook y conversaciones de WhatsApp y no encontraron mensajes de que vaya a encontrarse con alguna persona.