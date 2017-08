FÚNEBRES | 1 de Agosto de 2017

01/08/2017 -

Fallecimientos

1/8/17

- María Marcela Iturralde

- Delia Susana Palmas de Aranda

- Carlos Ángel Monicci

- María Marcela Iturralde

- Virginia Lucía Rivas

- Remigia Angélica Caro

- Jorge Carlos Argañaraz

- Oscar Virgilio Vera

- María Luisa Ybáñez (Beltrán)

- María del Señor Gerez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Carlos Sánchez y Dora Mocchi acompañan a Bebita en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, JORGE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su madre, sus hermanos y demás flia. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Los Quiroga, Serv. Sindicato de Camioneros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus hijos Gladys Noemí, Carlos Alberto, José Emilio Lopez, nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala vel. Nº 1 Serv. Iosep. Caruso Cia. Argentina de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Julia E. de FioramontI y familia participan su fallecimiento y acompañan con pesar la pérdida de la estimada Sra. Edith, a sus hijos Kity, Roxana, Georgina, Leddy y Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Dr. Juan C. Alegre, Rosa Y. Alegre de Scarano, sus hijos Juan José Scarano y Carlos Alberto Scarano y familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Despedimos con dolor a Héctor Hugo acompañando en oraciones a Charito y sus hijas Rossana, Claudia y Karina, a sus nietos y demás familiares. Mavel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela Nader. Pedimos por su descanso en paz.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Nicolás Tejeda participa el fallecimiento de su amigo y acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor. Formula y ruega oraciones por su eterno descanso.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Nina y Titi Navarro Coroleu acompañan con afecto a la querida Charito y familiares en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. La comunidad educativa del IES Nº 8 Angela C. de Reto, autoridades, docentes, personal no docente, de maestranza y alumnos participan con dolor y acompañan a su compañera Roxana Cavallotti ante la pérdida de su padre y elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Consorcio de propietarios de Edificio Seva, personal y administracion del consorcio participan su fallecimiento.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y su Rueda de la Amistad participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Roxana y Miguel Hugo. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con mucho afecto a Charito, hijas, nietos y demás familiares. Dios le dé el descanso eterno.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María Inés Castiglione de Toia y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Como bien lo dice la chacarera: "la vida me han prestao y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega". Querida Charito e hijas conozco la profunda fe tuya y de tu familia. Por eso estoy segura de que pese al gran dolor que sienten por haber perdido a Hugo, las tranquiliza saber que su alma subió al Reino de los Cielos. Allá aquellos a los que quisimos tanto, nos estarán esperando para poder ser de nuevo en una sola alma. Recibe mis condolencias y mi cariño para vos y las chicas. Hugo ya descansa en paz. Un abrazo fraterno . Ana Lia Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Delia Ruse Páez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus hijos Nely, Quiqui, Negocha, Soledad, Ricardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General, de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza del Jardín de Infantes Nº59 "Pulgarcito" de la Tabla Redonda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de la docente Arias María de los Angeles. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga", participa con dolor el fallecimiento de la Madre del Sr. Segundo Arias concesionario y colaborador permanente de la Institución. Eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga", participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Segundo Arias, concesionario de la Institución. Rogando oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga", participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su protesorera María de los Angeles Arias. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Personal del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Normal "Dr. José B. Gorostiaga" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero y amigo Segundo "Chiqui" Arias. Rogando oraciones en su querida memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Héroes de Malvinas, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Nelly Arias. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Graciela Repolles, participa y acompaña con mucho dolor a toda su familia, en especial a su hija Nelly Arias. Eleva oraciones en su querida memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Mirta Basualdo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Nelly Arias. Eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Los amigos de sus hijos Alice y Juan Carlos Martín, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROLANDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Directivos, personal docente, no docente y ordenanza de la Escuela Nº 29 Francisco Laprida, participan el fallecimiento del Padre de nuestra compañera Karina Guzmán. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su hijo Matías Torezani, su madre Marta Elena Paez, hnas. Marta Elena y María Cecilia y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en hs de la tarde en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. de Seguros SA. ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Con fe, nos unimos a las palabras de San Pablo: "El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la gloria del Cielo". La Obra de los Hermanos Misericordistas participa y acompaña en el dolor a la familia de la docente y colaboradora Marcela. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Los compañeros de oficina de su hermana Marta: Alejandro, Damián, Mariana, Marcela y Diego participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de la querida Marce. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Héctor, Mercedes, Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo olor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Personal de la Escuela San Vicente participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marcela Montenegro de Sgoifo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Marta en oración.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Adolfo Witte y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Asociación Mutual "Yanapay" participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida asociada, Prof. Marcela Iturralde.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Equipo de Conducción y personal del Nivel Medio del Colegio San José participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Compañeros del Departamento Ciencias Naturales: Darío, Daniela, Amanda, Raquel, Albana, Mercedes, Antonella, Roxana Cruceño, Roxana M., Carolina, Mariana y Verónica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus compañeras Amanda, Roxana Monje, Roxana C., Daniela García, Daniela C., Graciela, Adriana, Tere, Marisa y Raquel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Martin Barbero y familia participa su fallecimiento.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Arturo y Olga Barbero y familia participan su fallecimiento

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marta Iturralde. Gonzalo, Noelia y Lautaro Ayala participan el fallecimiento de su querida Marcela.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Kita Soriano despide a Marcela con profundo afecto.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz,José Alberto Sarquiz (H) y Viviana Sarquiz participan de su fallecimiento.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sarquiz Miguel ,Cristina Hadlay, sus hijos participan de su fallecimiento.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Participan de su fallecimiento Las Empresas: Mijovi SRL- Safico S.A.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Anto y Ago Unzaga y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Ceci.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Director, autoridades, personal docente, no docente y alumnos de la Escuela de Agricultora, Ganadería y Granja y el decano, autoridades, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la Profesora Marcela Iturralde, docente de la EAGG.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Compartimos el amor y la pasión por la docencia, el ideal de una educación con jerarquía y el trabajo puesto al servicio de los demás. Te admiré, Marcela y aprendí mucho de ti. Buen viaje, Amiga. Prof. Soledad Lombardi de Rodriguez.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Santiago Riera, Daniela Ausar, sus hijos Santi y Martina, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en ti Reino. La subcomisión de Hockey de Santiago Law Tennis Club participa el fallecimiento de la hermana de Cecilia. Elevamos oraciones por el descanso de su alma y la resignación de su flia.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Old Lions Rugby Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida Ceci, Rogamos oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Nuestra querida familia ochentosa; Andrea Voget, Marce Ferreyra, Marce Cantos, Marce Elías, Gabi Areal, Juancito Viaña, Riky Castiglione, Daniel Luna y Dante Manfredi acompañan a Matías y toda su flia. en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Dante Manfredi y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Marce. Rogamos oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Graciela Ruiz de Manfredi, sus hijos Dante y Karina, Carlos y Mónica, Pablo y Silvia con sus respectivas flias., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Matías demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos acompañan a su hijo y demás familiares en estos dolorosos momentos.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Que el Señor te reciba en tu Reino y logres la vida eterna y la paz, amiga incondicional, bellísima persona, excelente profesional. Magui Pece de Sayago y flia., te despiden con inmenso dolor y ruegan para Mati y toda su flia. una cristiana resignación.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Dice el Señor el que cree en mi aunque muera vivirá. Descansa en paz y de consuelo a sus familiares. El Equipo de Mamis hockey de Old Lions R. C, acompañan a su hermana Cecilia y a su flia. en su dolor.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Señor dale el descanso eterno. Zonnia Guzmán y Marcela Ferreyra, participan con dolor su pronta partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Las Jugadoras de las Séptimas del Club, los padres, acompañan a Ceci en estos momentos de dolor. Que Dios la reciba en sus brazos a su hermana Marcela.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El presidente de la federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Cesped y Pista. Dr. Pablo Ramón Lucatelli y el Consejo Directivo acompañan a la Ing. Ceccilia Iturralde de Muratore. Miembro del Consejo Directivo de la Confederación argentina de Hockey, por la perdida irreparable de su hermana.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Presidente de la Unión de Asociaciones de Hockey del Norte Argentino Dr. Pablo Ramón Lucatelli y el Consejo Directivo, acompañan a la Ing. Cecilia Iturralde de Muratore, Miembro del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey, por la pérdida irreparable de su hermana.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Pablo Ramón Lucatellii, Maria Belen Amado y Sofía Lucatelli acompañan a la querida Cecilia en este momento de dolor por la pérdida irreparable de su hermana. Que Dios la reciba en sus brazos.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Mariana Lucatelli y flia., acompañan a Cecilia por la pérdida irreparable de su hermana y compañera de Secundaria. Marcela. Que Dios la reciba en sus brazos.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marce querida, mis hijos y yo te despedimos con todo cariño y Amor. Siempre en nuestros corazones ; Lilian Garcia Olivera Kvapil, Jimena, Antonio y Celesta Kvapil. Rogamos oraciones en tu memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Martha Santillán y Raul Coronel, acompañan con inmenso dolor a Matías, Marta, hnos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE), participa con dolor el fallecimiento de la docente y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Guadalupe y Constanza Cabrera, participan el fallecimiento de la querida Marcela y acompañan en oraciones a su hijo Matías Torenzani en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marcela Herrera acompaña en este dificil momento a familiares y amigos. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Mirta Pastoriza., Dra. Maria Eugenia y Ricardo J. Carabajal con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su mamá Marta Páez, a sus hermanas e hijo Matías. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Liliana Moya y Víctor Cabrera participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Matías y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Los compañeros de oficina y amigos de su sobrina Noelia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Marcela Elías, Hugo Cejas, Andrea, Isabel y Luz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su adorada amiga.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Los vecinos de su mamá Flias; Amado, Peche, Vicente, y Uardena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Los padres de la primera Azul de Hockey Damas Q. L. R. C. acompañan a la flia. Muratore Iturralde en tan dolorosa pérdida.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Flia. Cárdenas Suarez acompañan a la flia. Muratore Iturralde en tan dolorosa pérdida.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Se nos ha ido la Amada Marcela a quien tanto amábamos. Te vamos a extrañar hermana. Jorge Elías y flia.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Pablo Ricardo Barey y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Lic. José María Lami Hernández y sus hijos José María (h), Pedro José y María Mercedes.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Lic. José María Lami Hernández y Sra. Susana Silva.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Las compañeras de trabajo de su hija Mimi, Claudia, Victoria, Caty, Silvia, Mariela, Yuliana.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. José María Lami Hernández y Cia participan su fallecimiento.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Compañeros de Las Malvinas participan su fallecimiento.

MAGALOTTI, DORA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Acompañamos en este momento de dolor por la pérdida de su abuela a nuestra compañera profesora, Emilia Massuh y rogamos por la pronta resignación de su flia. Comunidad educativa del colegio Santa Dorotea, apoderado legal, rector, vice rector, directores, vice director, profesores, docentes, personal administrativo, personal auxiliar de los niveles inicial, primario y secundario.

MAGALOTTI, DORA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tu reino". Congregación de Hnas. religiosas Santa Dorotea de Cemmo, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a su nieta profesora Emilia Massuh, en este dificil momento de dolor.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposa Elvira , sus hijos Carlos, Juan, su hija política Adriana, nietos Agustina, Celina, Felipe, Santino. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep servicio. REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A. P.P. OLAECHEA 649 . TEL 4219787.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus vecinos familias de: Carlos Francavilla, Gabriel Llapur, Adriana Navarro, Magalía de Isaac, Lionel Moya, Susana Patire, Tomasa de Gerez, Raúl Cristófoli, Rubén Jozami, Oscar Zorribas, Carlos Arce, Hugo Lastra, Williams Mananicci y Paulina de Salto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Con gran tristeza despedimos al amigo y vecino de toda la vida: Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo Blanca Luciana; Rafael Osvaldo Moya y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Querido Gordo vivirás eternamente en nuestros corazones. Héctor Hernán Jugo, Susana Abdala y su hija Ivanna Jugo Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposo Enrique Aranda, hijos Irene, Emilse, Leonardo, Mauricio y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "Una lágrima se evapora. Una rosa se parchita. Una oración la recoge Dios". San Agustín. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario, Ing. Jorge Newbery participa con profundo pesar y una inmensa tristeza el fallecimiento de su compañera, Prof. Delia Susana Palmas de Aranda. Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor acompañe y fortalezca a su familia.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Tu amigo Mariano Russo y flia.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos. El Departamento de Lengua y Literatura del Col. Sec. Ing. J. Newbery, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Fuiste una pionera en la vida, el don de gente drenaba en tu mirada y tu rostro. Nuestros cafés eran comenzar ya, terminar nunca. Te alenté en la adversidad y te decía el Señor se nutre de lo bueno, acepta la decisión de el. Tú fuiste la elegida para sufrir como él en la Cruz. Benditos aquellos que aceptan las disposiciones de nuestro Santísimo Señor. Te despido diciendote chau ya nos encontraremos. con amor y respeto prof. Teresa del R. Adauto. Ruega oraciones en tu memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Prof. Rubén Castillo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y compañera. Ruegan oraciones en su memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Seamos isla de misericordia en un Mar de indiferencia . Amiga querida nos visitaste raudamente, pero a pesar de tu poca estancia nos dejastes un universo de paz.. amor y felicidad. Participan con gran pesar sus compañeros y amigos Prof. Teresa Adauto y Prof. Rubén Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Kuky Giménez Lezana, Maria del Carmen Botteron, Claudia Murad, Vilma Argañaraz, Marita Maulu y Maria Cira Galvan, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijo en este momento de dolor.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. María Cira Galvan y flia., participa el fallecimiento de la querida Delia y acompañan en su dolor a toda la flia.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Profesoras Norma Castaño y Nelly Ayala participan el fallecimiento de su ex compañera del profesorado y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen y me guíen a tu Santa Montaña, hasta el lugar donde habitas. Y llegaré al altar de Dios el Dios que es la alegría de mi vida..." (Salmo 41,2-3). Descansa en paz, compañera, amiga, hermana, la nobleza de tu corazón, será la estrella que guíe a la hermosa familia que formaste Nelly Ayala y familia.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Raúl Alberto y Omar Rubén Santucho participan con gran dolor y acompañan a nuestros muy estimados Tere y José Froilán, ante tan sensible pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE LEGUIZAMÓN, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. La comisión directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi participan el fallecimiento de la hermana de la secretaria bibliotecaria Sra. Dora Nélida Pereyra de Espeche, acompañan a Dorita y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli, sus hijos César, Carolina, Santiago, Raúl e Iván participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Beto, sus hijos y a su primo Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Solo en Dios descansa mi alma, de El me viene la esperanza". Claudia Marcela Herrera y familia acompañan a Eugenia y su familia en estos momentos de dolor.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Yo soy la resurrección y vida, El que cree en mi aunque muera vivirá". Ex compañeras docentes jubiladas del colegio Madre Mercedes Guerra, de su hija Eugenia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Compañeros y amigos de la Escuela Sor María Antonia y Paz y Figueroa de su hija María Eugenia: Graciela, Julia, Enrique y Marta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento elevando oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su hermano Luis Antonio Pirro, Noemí Graciela Paz acompañan en sentimiento a sus hijos Ernesto, María Eugenia, Antonio Palomo y sus respectivas familias por la irreparable pérdida de su querida hermana Piruca. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Dr. Jose Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene acompañan con dolor a su querida hija Prof. Maria Eugenia. Ruegan resignación en esta separación que nos precede en el gran viaje camino a la eternidad.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. María Inés, Jaqueline, Viviana, Silvina, Maria, Viviana, Carlitos y Myriam del Área Sueldos de la Dirección Gral. de Informática. acompañan a Teresita, Ernesto y flia., en estos momentos de dolor.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la prima de la querida Norita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participa con dolor el fallecimiento de la ex docente y madre de la profesora María Eugenia Palomo. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, sobre verdes praderas El me hace descansar". Nina Espeche, Chilo More y sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia y Lucas participan el fallecimiento de la madre de Eugenia. Ruegan oraciones en su memoria.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "Nada de lo que sucede en el mundo me es indiferente". Ana Lía Paz Saavedra de Rezola hace llegar su más sentido pésame a la familia de Víctor Quintero por su partida de este mundo para que su alma renazca en el Reino de los Cielos. Si es doloroso perder un amigo, mucho más lo es cuando esa persona reunía virtudes de nombrarlas: laborioso, amable, amistoso, educado; pero su logro mayor era ser un fiel retratista del campo santiagueño, que será por siempre recordado. Tengo la suerte de tener varias obras suyas como fiel reflejo de cuanto amaba el suelo santiagueño; sus árboles de frondosa copa, los cáctus colmados de tunas, los ranchos con sus techos de tierra, el horno de ladrillo revocado con barro... ésas y muchas cosas más, lo harán inolvidable. Cuando le encargaba una de mis obras tenía la gentileza de venir a mi casa a preguntarme qué color le ponía al cielo y yo le decía: "azul celeste Víctor, siempre azul celeste y con alguna nube". Puede sentirse la familia orgullosa de él y sus amigos lamentar su partida. Pero quedarán para siempre sus trabajos, fiel reflejo de nuestro pasado, presente y futuro. Él ya descansa en paz. Mis oraciones para todos ustedes.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. La comunidad educativa de la escuela secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participa con dolor el fallecimiento del padre del Prof. Víctor Quinteros, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus padres Federico y Vanesa, su hermanito Nicolás, sus abuelos Chavela y Juan Pedro, tío Pablo y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Gringa Trucco, Walter Cura, Ornela , Gabriela y Laura participan de su fallecimiento. Que brille para ella al luz que no tiene fin.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Tus tíos del corazón Flor Ledesma y Gaby Chazarreta, participan con dolor el fallecimiento de la hija de sus amigos Vanesa y Federico.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Vir; pasaste por este jardín dejándonos tu hermosa sonrisa, desde hoy serás un ángel que vivirá en los corazones de quienes te quisimos. La Comunidad Educativa y el personal del Jardín de Infantes Nº 803 Virgen de Guadalupe participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumna y acompañan a sus padres y fliares. Elevan oraciones en su querida memoria

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin. Rafael Smith y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oracoiones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Ing. Víctor Rosales y compañeros de trabajo de sus papas Vanesa y Federico, los acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en memoria de su pequeña alma.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin. Ramón Cura y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Álvaro Cura y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "En el cielo ya disfrutan de tu alegría, Virgi". Miguel, Magui, María Gracia, Pablo, Matías, Rita, Constanza, Vanina y Analía acompañan a sus padres Federico y Vanesa en tan dificil momento ante la partida de su querida hija, rogando para ella el descanso eterno.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Virginia serás la estrellita que brille y guie a tus padres y hermano. Descansa en paz angelito; Tus tíos Chiny Cura y flia., Rubén, Peladin y Pichón Cura, participan su fallecimiento y acompañan a sus padres en tan doloroso trance.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Anita Catan, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de sus compañeros de trabajo y amigos., Vanesa y Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Víctor H. Numa, su esposa Sofía Durán, sus hijos Carlos, Beto y Pini, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Walter y Estela, en estos momentos de tristeza.

UÑATES, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Compañeros de la Defensoría del Pueblo de la capital de su hijo Fidel participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Compañeros del Partido Movimiento Justicia y Libertad de su hijo Fidel participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra.madre.

UÑATES, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. El defensor del Pueblo de la ciudad capital de Santiago del Estero, Dr. José A. Rojas Insausti, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Uñates, Eve Luz, madre de su compañero Fidel Sebastián Sayago.

UÑATES, EVE LUZ(q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus vecinos y amigos: Dieguito y flia; Mariela y flia; Sandra y flia;. Acompañan a su esposo e hijos en su dolor, pidiendo oración para que Dios los bendiga y los fortalezca. Sus restos fueron inhumados en el cement. Los Flores.

UÑATES, EVE LUZ(q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Gracias Eve por estar siempre, vivirás eternamente en nuestros corazones. Mariela Nieto, Nelson Veliz, sus hijas Lucianita y Guada acompañan a Raúl, sus hijos y familia.

VERA, OSCAR VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposa Negra Pacheco, sus hijas Roxana y Mariana, su yerrno Jesús y Horacio, nietos Mariana, Oscar, Camila, Cintia, Paula, bisnieta Brenda y demás fliares. Sus restos serán inhumados en cementerio San Marcos 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

VERA, OSCAR VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus hermanos, Norma, Selva, Uti, Pancho, Papito, Curi, Flavio y Puntín, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar hoy sus restos al cementerio de San Marcos para su cristiana sepultura.

VERA, OSCAR VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su sobrino Daniel Vera y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

VERA, OSCAR VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su cuñada Margarita Ibarra y sus sobrinos, Héctor, Marta, Kiki, Sandra, Daniel, Oscar, Karina y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán el rostro de Dios". Querida Marta e hijas conozco el intenso dolor de perder al compañero. Por eso te estoy acompañando con el mismo dolor a vos y a tus hijas. Conocí a Carlín, hombre bueno si los hay, por medio de mi esposo que sentia por él un especial afecto, y mi afecto por vos no necesito decírtelo. Has perdido por voluntad de Dios a tu compañero porque la muerte es inevitable, para que el alma renazca. El consuelo llegará cuando sepan que él disfruta de paz y serenidad, la fe que sé que tienes hará que este paso tan doloroso se haga menos pesado recordando que se ha hecho la voluntad del Señor. Mis oraciones para él y ustedes. Carlín ya descansa en paz! Ana Lia Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORBALÁN DE CATÁN, TELMA DALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/96|. Madre mía han transcurrido tantos años sin tenerte y sin embargo te sigo recordando, recordando con inmenso amor, cariño y respeto. Recordándote por tantas cosas buenas, lindas, llenas de amor, cariño, ternura, que has hecho por mí, como darme la vida, por tantas noches de desvelos para cuidarme de niño y también de grande y por lo que nunca tuviste ni demostraste un gesto de cansancio. Por todo eso estoy muy agradecido y lo seguiré estando por el resto de mi vida. Gracias por todo madre. Brille para ti la luz que no tiene fin y el Señor te tenga a su lado. Su hijo Carlos Catán, su nuera Olga, su nieto Emanuel y su bisnieta Venecia invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 21 años de su partida.

LLUBRAN DE MATTAR, JUAN F. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/97|. Al cumplirse veinte años de su fallecimiento, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el día miércoles 02/8/17 a las 20 en la Iglesia San José del Barrio Belgrano para rogar por la paz de su alma.

MATTAR, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el Miércoles 02/8/17 a las 20 en la iglesia San José del Barrio Belgrano para rogar por su eterno descanso.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus vecinos: Mercedes y José, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia la Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

REYNOSO, SEGUNDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/89|. A 28 años de su encuentro con el Señor, sus hijas Dora Reynoso de Abdala, Lylia Reynoso de Carola e Hilda Reynoso de Saín invitan a familiares y amigos a participar de la misa que en su memoria se realizará hoy las 20 en la iglesia La Merced.

ROLDÁN, RODOLFO BERNABÉ (Machingo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/14|. Gracias Dios por darme un esposo, un compañero que fue la eterna luz de mi vida. Gracias padre por enseñarnos a amar y valorar las cosas sencillas, por tu paciencia, gran consejero, nos marcaste un sendero con huellas de cariño y respeto. Tu esposa Nora Pirro, tus hijos Rody, Verónica y Diego, tus hijas políticas, nietos Agustín, Virginia, Sofía, Rosario y Alfonsina y demás familiares invitan a la misa que se oficiar hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, RODOLFO BERNABÉ (Machingo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/14|. Hermano han pasado muchos días desde que te fuiste de nuestro lado, pero siempre estarás vivo en nuestros corazones, fuiste padre, hermano, amigo, consejero pero sobre todo un caballero. Que nuestras lágrimas lleven una oración para que descanses en paz. Tus hermanas Evelia, María Cristina, tus sobrinos Esteban García Roldán, Rodrigo, Mariano y Graciela Lastra y sus flias. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Sigues vivo en el recuerdo de los que te amamos y aún hoy eres presencia que nos guía, fortalece y anima en medio de las dificultades de la vida. Su esposa Miguela, Ryllumski, sus hijos Nicolás, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Leonardo y Renato; hijos políticos, nietos, bisnietos se reunirán en oración para rogar por su alma durante la misa en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús hoy a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 17 años de su fallecimiento.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Hoy se cumplen 17 años de tu partida y te recordamos con alegría. Muchos ejemplos de trabajo y superación nos dejaste. Gracias por todos tus esfuerzos... todo pensando en el bienestar de tus hijos y nietos. Es lindo saber que hasta el día de hoy muchos te recuerdan por la persona de bien que fuiste y eso es algo que nos enorgullece. Siempre te llevaremos en el corazón. Te amamos y gracias por el gran padre y abuelo que fuiste. Tu hijo Cacho, hija política Patricia y nietas Emi, Agu, Pía y Cande invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia,. Sagrado Corazón de Jesús.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MAZA DE MIRANDA, CELIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/09|. Madre mía, hace 8 años que entraste al Paraíso del Señor, donde no hay dolor ni llanto, si no paz y alegría, que tu lo tienes ganado. Gracias por los ejemplo de vida, valores espirituales y morales que nos dejaste. Sigue iluminando nuestro camino, dándonos fuerza, consuelo y aceptación, ya que tu partida nos dejó un inmenso vacío y un silencio doloroso. El cielo se nos llevó al lucero más hermoso y Dios al mejor Ángel. Que Dios te dé el amor que sembraste en la tierra. Fuiste una grande de verdad y nos sentimos orgullosos de la madre que nos tocó. Tus hijos Martín y flia.; Nena y flia. y Carlos Miranda Maza y flia. piden una oración en su memoria.

VILLASANTI, SUSANA DEL VALLE Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/16|. Trascendiste hace un año. Tus amigos de y por siempre; Ana y R. Fuster, te recuerdan con mucho cariño y elevan plegarias en tu querida memoria. Que descanses en Paz.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁBALOS DE VIDARTE, DINA AMINTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hija Dina del Valle, su hijo político Rubén Alberto Argibay, sus nietos: Alexandro Alberto y José Guillermo, nietos, bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "Dios quiso un ángel más en su Reino y te eligió por ser tan buena persona con un gran corazón. Kiko Vaulet y flia, Mimi Vaulet y flia, participan con dolor su partida pidiendo al Altísimo resignación para sus familiares y amigo. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mirta Garcia y José María Riaño, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza a sus seres queridos.

LÓPEZ, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La familia de nuestros compañeros Pepe y Manuel Nieva ha sufrido la pérdida de un ser muy especial, alguien que siempre ocupara un lugar muy importante en sus recuerdos y en sus corazones, la querida tía Keka, los compañeros de la Dirección General de Catastro participamos con profundo dolor su fallecimiento y los acompañamos en el dolor por la pérdida de este familiar tan cercano a sus afectos. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados ayer a las 15.30 en el Cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "Que nuestro señor la reciba con los brazos abiertos y le de el descanso eterno". Maria Cristina Camacho participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Keka y acompaña a sus hnas Fina y Lola, a sus sobrinos Pepe y flia, Manuel y flia, Fernando y Carolina en este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados ayer a las 15.30 en el cementerio Jardín del Sol.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus primos Julio César Ponce y Gricelda Fiorito, Emma Ponce y Ana María Ponce de Mussi y sus respectivas familias, participan y acompañan a su familia en este triste momento.

PALAVECINO, FRANCISCO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Con profundo dolor participan su fallecimiento sus vecinos Aída de Sesín, Graciela Yute, Marta de Hoyos, Virginia de Pallares, Gonzales Sánchez. Ruegan oraciones a su memoria

PALAVECINO, FRANCISCO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. El equipo directivo de la Escuela Técnica Nº13 "Prof. Julio Olivera", Rectora Lic. María Cristina Pérez, Vicerector Prof. Orlando Paz, Secretaria Prof. Ramona Juaréz, prosecretaria Prof. Daniela Diaz, Auxiliar de Secretaria Prof. Sofía Velázquez y Prof. Valeria Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Francisco Palavecino. Elevan una oración en su memoria.

PALAVECINO, FRANCISCO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La Comunida Educativa de la Escuela Técnica Nº13 " Prof. Julio Olivera", participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Francisco Palavecino. Elevan una oración en su memoria.

PALAVECINO, FRANCISCO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañan en este momento de dolor, la Directora y Personal Docente del Jardín Municipal Nº3 "Pimpollos" del Bº Dorrego La Banda. Elevan oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Su esposa María Cristina, sus hijos Rita, Iván y Javier, sus nietos Abril, Fabricio y Jonás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANRÍQUEZ, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/16|. Su madre, hermano, hijos, nieta y demás familiares invitan a la misa que se realizará el día 01/08/17 a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Sra. de Lourdes, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Zuny, ya hace 9 días sin tu presencia, hay momentos en los que nos resistimos y pareciera que nunca podremos aceptar tu pronta partida al cielo. Vivirás en nuestra mente y en nuestros corazones por siempre. Su hermana Rosa y sus sobrinos Carla, Marianela, Guadalupe, Natalia y Esteban invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Una flor blanca es lo más parecido a tu alma duce y fragante". En estos momentos de tristeza ante tu partida me hago mil preguntas del porque una persona tan buena tiene que marcharse de este mundo. En mi corazón hay dolor, al mismo tiempo regocijo, hermana mía gozo al pensar que estás en los brazos de Dios y le pido que te abrace por mí y nos de las fuerzas para sobrellevar este dolor, la marca que dejaste en nuestras vidas es de un amor profundo e imborrable y un dulce recuerdo... gracias por todo lo que nos diste en vida; tu cariño, sonrisas, detalles y sobre todo tu dedicación y amor... Nunca te olvidaremos, mi dulce hermana. Su hermana Norma, su esposo Carlos; sus hijos Carlitos y Verónica; sus nietos Carolina, Matías y Luisina; sus hermanos Rosa, Marta, Viviana, Ramón y Luis Mario y su sobrina Clara invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia Sgo. Apóstol, al cumplirse 9 noches de su fallecimiento.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. "Te fuiste de nuestro lado, en silencio fue tu partida, tu espíritu luchador a la vida se aferraba, más Dios, desesperado te llamaba, en ángel te has convertido, velando por nosotros estás, sé que en el cielo habitas, al lado de Dios has de estar, aguardaré paciente el día en que nos volcamos a encontrar, entonces será para siempre, nada ni nadie nos podrá separar, no temeré cuando llegue mi momento, me esforzaré por ganarme el cielo para no perderte nunca más. Mientras tanto guía mis pasos, ilumina mi senda y enséñame el camino, que tu presencia me rodee siempre, hasta que se cumpla mi destino. ¡Te amo, Mami! Sus hijos Belén, Alex y María; yerno Daniel; sus nietos Fede, su nieto de corazón Thiago y Pía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Sgo. Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Señor dadle el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Con motivo de cumplir un mes de su partida al Reino del Señor. Sus hijos Abel Eduardo, Marta Ester, Martín Ezequiel, hija politica Bebe, sus nietos Iris y Victor, Laura y Cristián, José y Susana, bisnietos Elias, Máximo, Estefania, invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

JORGE DE JAIMES, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Querida mamá, te extraño y te amo a pesar de que no estás, dejaste un vacío grande en mi corazón. Te amo mamá, volvé ... Bauti. Su esposo Jorge Jaimes, sus hijos Facundo, Benjamín y Bautista invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apostol.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. "No llores si me amas, si por un instante pudieras contemplar como yo, la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Créeme. Cuando llegue un día que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz de llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas. Amén. Sus primos Nacho y Elvira Ledesma, su sobrina Julieta, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

JORGE DE JAIMES, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Uky en este tiempo que estamos sufriendo, te agradezco por enseñarme cosas, pero aunque no estés, siempre te tendré en mi corazón, sabes que siempre te voy a amar. Tus sobrinos Santi y Lisandro invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apostol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

GALLARDOS DE ROJAS, LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Nuestro agradecimiento a todos los familiares, vecinos y amigos por acompañarnos en este profundo dolor. Su hijo Miguel Rojas.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GALLARDOS DE ROJAS, LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Mamá hoy hace 1 mes de tu inesperada partida te recordamos con el mismo amor y cariño de siempre. Tus hijos y nietos, estarás siempre en nuestros corazones!

JORGE DE JAIMES, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo ...Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos ... Si por un instante pudieras como yo contemplar la belleza ante la cual las bellezas palidecen ... Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía ... Ese día volverás a verme y te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz de y de vida. Tus amigas Karina y Mariana Campoya.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Cristina Alluz, sus hijos Miranda, Delfina y Eugenio Bosatta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Susana, a sus hijos Daniela y Javier en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Emma Cisnerosd e Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo Hoyos y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignacion.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Que Dios le de el descanso eterno. Las amigas de su hija Susy: Claudia, Vico y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su alma y pronta resignación a Negrita.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Guillermo Luna Herrera, participa el fallecimiento de su amigo Rodolfo y acompaña a su flia., en estos momentos de dolor.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus amigos de la infancia Julio Cesar Ponce, Emma Olga Ponce y Ana María Ponce de Mussi, con sus respectivas familias, participan el fallecimiento del amigo y acompañan a su familia en este doloroso momento

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nicolás Tomas Gentile y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los ex compañeros de tarea José y Alejandro Martínez del colegio MadreTierra. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Aníbal Corbalán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los compañeros de tarea José y Alejandro Martínez del colegio Madre Tierra. Elevan oraciones en su memoria, que descanse en paz.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Isabel Rojas y Mario Pereyra, sus hijos Mario G. Pereyra y Ramón A. Pereyra, acompañamos con afecto a la señora Marta, sus hijos y a toda la familia por su fallecimiento. Que la paz colme y consuele vuestros corazones.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Que Dios se apiade de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin". Las compañeras de trabajo de su hijo José Martinez; profesora María Julia Corvalán y profesora Mariselle Sánchez participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. CPN. Juan D. B.

Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Héctor Moya y Nancy García, hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

MÉNDEZ DE SOSA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Que brille en ella la luz que no tiene fin. Su nieta Paola Andrea, Morena Eira, María Isabella y Dominguez Parrado Fransisco. Las Termas.

MORÁN, MIGUEL A. (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Empresa A.M.I.D. participa con dolor su pérdida y ruega una oración en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Señor, recibe tu angelito en tus brazos y guarda para siempre. Dale resignación a sus desconsolados padres Juan y Erika". Su bisabuela Victoria Rodríguez de Oller participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Dulce angelito de Dios que estuviste entre nosotros para darnos amor y paz vuela nuevamente al cielo porque allí te espera nuestro Señor y la Santa Virgen María te cobijará por siempre. Sus tíos Néstor Góngora y Marisa Oller de Góngora; sus primos Franco, María Gabriela y Santiago Góngora participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nuestra pequeña Justina: nos diste la alegría de la nueva vida que iluminó la esperanza de seguir. Te adelantaste al cielo con la ternura de los ángeles que vuelven a su lugar. Cuida a tus papis y hermanita. Nunca te olvidaremos. Su tía Rosi con Luciana y Marcos elevan oraciones.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Virginia Ortiz y Jorge Corvalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus papas Juan y Erika y a su hermanita Consty en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Noelia Ortiz y Diego Barea y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Juan y Erika y a su hermanita Consty ante tan irreparable pérdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Susana Ferreyra e hijas Paula y Eileen Ortiz, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus padres Juan y Erika y a su hermanita Consty en esta triste perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Con profundo dolor y resignación te despido aunque siempre te llevaré en mi corazón. Que tu luz brille siempre, y el niño Jesús te reciba con el mismo amor que te dimos y nos dejaste este hermoso tiempo compartido. Nos une por siempre el amor. Tu tía del corazón Paula Ortiz.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Héctor Moya y Nancy García, hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y sus nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nuestra pequeñita Justina: te fuiste en un coro de ángeles celestiales, a un lugar en el cielo donde brillaras infinitamente con la luz eterna de tu pureza. Te amaremos siempre. Tus tíos abuelos Norma y Antonio, sus tios Teresita, Sebastián, Romina y Mariana, elevan oraciones pidiendo resignación y paz para sus papis Juan y Erika.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Tú eres el ángel que habita en los jardines del Señor; desde allí envía luz y protección a tu familia. La comunidad Educativa de la Escuela 252 José Bravo de Rueda de Buey Muerto acompaña en este difícil momento a las docentes Marta Inés, Norma y Rosi Leiva.

YBÁÑEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposo Víctor Hugo Santana, sus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos y sus hermanos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LESCANO LOIRA, N. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Al cumplirse 9 día de haber partido al Reino de Dios. Tu sonrisa, tu alegría y la Fe que dejaste como ejemplo nos mantiene juntos y con la seguridad que hoy estas disfrutando de compartir el cielo juntos a quienes fueron parte de tu vida a quienes amaste. Tu Hermano Nicandro Palomino invitan a la misa que se realizara el 01/08/2017 a las 19 hs. en la iglesia del perpetuo socorro. Las Termas.