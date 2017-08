Para Bour, se requieren cambios de fondo o de parámetros en el sistema jubilatorio

01/08/2017 -

El economista jefe de Fiel, Juan Luis Bour, se refirió al sistema previsional e indicó que "requiere cambios porque desde la incorporación masiva de jubilados sin aportes en la gestión Kirchner, el déficit actuarial (déficit a lo largo del tiempo) virtualmente explotó".

Sobre la magnitud de esos cambios, dijo que "se pueden hacer cambios mayores (repensar todo el sistema para equilibrarlo en los próximos 15 a 20 años) o cambios paramétricos (edad de jubilación, número mínimo de años de aportes, fórmulas de ajuste de haberes, etc.), para reducir el impacto deficitario".

Agregó que "cualquier cambio ‘paramétrico’ deja de lado que el gran déficit surgió de pasar de tener 3.6 millones de jubilados y pensionados hasta 2005 a tener hoy más de 8 millones sólo en el sistema nacional (hay que sumar las provincias ‘no transferidas’)".

No obstante, indicó que "lo primero que habría que discutir es si los que nunca aportaron o aportaron muy poco, pueden percibir la misma jubilación que los que aportaron 30 años. Cuidado: el problema no se resuelve aumentando mucho más las jubilaciones de los que aportaron, porque eso aumenta el déficit, no lo baja".