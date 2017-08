El Tribunal Oral rechazó una recusación presentada por un amigo de Amado Boudou

Fotos REVÉS. José Núñez Carmona seguirá siendo juzgado por el mismo tribunal.

01/08/2017 -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó ayer una recusación planteada por un amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, en el marco de la causa en la que se investiga la venta de la ex Ciccone Calcográfica, por la que ambos fueron procesados.

Los miembros del TOF 4 se opusieron a la recusación planteada en su contra por parte de la defensa de José María Núñez Carmona, y remitieron el tema al TOF 1 para que determine si corresponde o no el apartamiento.

En su fallo de cuatro páginas, los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez remarcaron además que ahora Nuñez Carmona, tendrá tiempo hasta hoy a primera hora para presentar las pruebas que quiere que se incluyan en el juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio.

El abogado Matías Molinero, defensor del socio y amigo del ex vicepresidente, había recusado a los jueces del TOF 4 por "temor de parcialidad", dado que entendía que habían avanzado demasiado rápido con el objetivo de iniciar el juicio oral por el caso Ciccone.

La causa fue enviada a juicio oral y público por el juez federal Ariel Lijo, quien aún tiene bajo investigación el origen de los fondos con que la firma "The Old Fund" realizó la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía kirchnerista aparece en el expediente como el principal imputado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, bajo cargos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el caso se investiga si Boudou, en su calidad de ministro de Economía, y Núñez Carmona adquirieron Ciccone, a través de la sociedad The Old Fund SA, que era manejada por un conocido de ambos, Alejandro Vandenbroele.