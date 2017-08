Olímpico festejó por partida doble en el voleibol federativo provincial

Fotos LOGRO Este título le otorga al elenco Sub15 de Olímpico la representación de la provincia a nivel regional.

Los chicos de las categoría Sub 15 y Sub 17 del Club ciclista Olímpico de La Banda festejaron la obtención de un nuevo título. En este caso se trata del Torneo Anual Federativo que se jugó en el estadio Vicente Rosales, en donde los chicos del "Negro" de La Banda vencieron en la final a Atlético Mitre. Este certamen cuenta con la organización y fiscalización de la Fuvase Voleibol. En la categoría Sub 15 masculino, los dirigidos por el profesor Gabriel Coronel, Olímpico, vencieron a su par de Mitre por 3 sets a 1, en un duelo interesante. En tanto que un rato más tarde se enfrentaron en Sub17, en donde también el conjunto bandeño fue superior para terminar celebrando por partida doble. En esta división lo superó por 3 sets a 1. Olímpico representará a la provincia a nivel regional.