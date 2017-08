Old Lions ganó y sigue en la cima

Fotos SÓLIDO. El conjunto de avenida Pastor Mujica manda es el líder absoluto, por ahora, en el certamen de entrecasa.

La octava fecha del Torneo Súper X Copa Secco arrojó con victorias de Old Lions y Santiago Rugby por la Zona A y Loreto por la Zona B, en tanto que por dicho grupo igualaron Olímpico y Santiago Lawn Tennis, a dos fechas del final.

Con estos resultados, aún son muchas las cosas para definir en la fase clasificatoria del certamen que cada vez toma mayor relevancia.

Old Lions se despachó con contundencia ante Clodomira, al que le propinó un concluyente 85 a 5 para sacar más ventajas en la punta. El "León" ya tiene asegurado el primer puesto y su pase a semifinales, en tanto que Clodomira deberá pelear en las dos fechas finales la posibilidad de clasificarse a cuartos de final.

En el otro encuentro, Santiago Rugby le ganó con claridad a Unse por 43 a 19 y se metió en la pelea por esa tercera plaza, que será lo más atractivo en esta recta final del grupo. Por el momento Unse es tercero con 10 puntos, Clodomira tiene 9 y Santiago Rugby suma 6.

Igualdad

Por la Zona B, Olímpico y Santiago Lawn Tennis protagonizaron un vibrante encuentro y terminaron igualando en 25, lo que le permitió a Club de Amigos de Fernández, con fecha libre, seguir al frente, aunque con un solo punto de ventaja sobre Lawn Tennis, al que visitará en la próxima fecha.

En Bandera, Loreto logró su primera victoria ante Sanavirones por 27 a 22 y todavía conserva chances de pelear por el tercer puesto y clasificarse a cuartos de final. Éstas son las posiciones. Zona A: 1) Old Lions 33; 2) Añatuya 19; 3) Unse 10; 4) Clodomira 9; 5) Santiago Rugby 6. Próxima fecha (9º) Clodomira vs. Santiago Rugby y Unse vs. Añatuya. Zona B: 1) Club de Amigos 23; 2) Lawn Tennis 22; 3) Olímpico 8, 4) Loreto 5; 5) Sanavirones 1. Próxima fecha: Lawn Tennis vs. C. de Amigos y Loreto vs. Olímpico. Libre: Sanavirones.