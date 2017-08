Su contrato con el club millonario

01/08/2017 -

Cuando se lo consultó acerca de cuál sería su futuro si finalmente no renueva el contrato con la entidad, Gallardo comentó que "si el día de mañana decido no seguir me tomaré un respiro".

La delegación de River emprenderá el retorno a la Argentina hoy. El plantel tendrá libre mañana y el cuerpo técnico definía si también le da el jueves.

Ya en Buenos Aires, el plantel pondrá el foco en el duelo contra Guaraní, por el desquite de los octavos de la Libertadores, previsto para el martes 8, luego de la victoria 2-0 en Asunción.