Angie Barbero: "Es terrible tener que esperar y esperar"

Fotos ANGUSTIA "Estamos enfocados en que ellos están bien. Todavía tenemos esperanzas", declaró Angie a un canal de televisión de Buenos Aires.

01/08/2017 -

Angie Barbero, la mujer de Matías Ronzano, el piloto de la avioneta que desapareció hace una semana, habló por primera vez con los medios y contó cómo vive la angustiosa búsqueda de los tres tripulantes en el Delta del río Paraná.

"Es terrible tener que esperar, esperar y esperar. Pero estamos enfocados en que ellos están bien. Todavía tenemos esperanzas", sostuvo en diálogo con el canal de noticias TN.

Desde que la avioneta desapareció, Angie vive encerrada en su casa y contenida por su familia. "Mis días son totalmente anormales. Estoy encerrada en mi casa, con un motón de gente. Mi mamá que cuida a mi hija. Enhorabuena porque me contienen y yo contengo a mi hija, que tiene diez meses", contó.

Sobre la última vez que habló con Matías, contó: "Lo vi por última vez el lunes a la mañana en el aeroclub donde estaba la avioneta. Iban a hasta San Fernando a buscar al otro pasajero. Y de ahí a Formosa. Iban estar en vuelo un par de días más. Y después volvían para casa".

Barbero también aseguró que su marido solía sobrevolar por toda esa zona, donde ahora lo buscan.

"Eran lugares donde hay campos de la empresa, donde hay vuelos rutinarios. Matías ha volado por toda la Argentina", indicó.

Barbero cree que su marido sufrió un accidente.

"Yo confío en Matías", enfatizó. Y descartó de plano la hipótesis sobre que se trataba de un vuelo ilegal y que sus tripulantes se fugaron al ser descubiertos.

"Sabemos lo mismo que el primer día. No hay rastros aún de la avioneta ni de los chicos. La búsqueda es intensa. Se está ampliando. Pero no hay ninguna novedad de los chicos", dijo.

La mujer de Ronzano relató el momento en que se enteró que la avioneta estaba perdida. "Me enteré el lunes a la noche. Después le mandé mensajes y no me contestaba. Me lo contaron unos amigos. No sabía qué pensar", indicó.

Barbero también aseguró que su marido solía sobrevolar por toda esa zona, donde ahora lo buscan.

"Eran lugares donde hay campos de la empresa, donde hay vuelos rutinarios. Matías ha volado por toda la Argentina", aseguró.

Barbero también reveló que "la gente se contacta directamente con nosotros y después pasamos la información a la grupos de rescate".

Búsqueda

Sobre la búsqueda que lleva a cabo la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), junto con pilotos privados, Angie dijo: "No tenemos rastros de nada. No nos dan certezas’. Vamos teniendo informes todos los días por celular sobre los lugares donde los buscan. Cada denuncia que van recibiendo la van descartando". Y aseguró que "están abiertas todas las hipótesis y están investigando todas las variantes".