Aconsejan poner en práctica las medidas preventivas para no enfermarse

Fotos MEDIDAS. Es fundamental no fumar en lugares cerrados y mantener la higiene.

01/08/2017 -

El Dr. Leandro Gamba pidió a los adultos poner en práctica las medidas preventivas para evitar la aparición de cuadros respiratorios y el contagio. En este sentido hizo hincapié en la importancia de no fumar en lugares cerrados, un error muy común entre los adultos.

"Desde la comunidad médica pedimos encarecidamente a los adultos que no fumen en lugares cerrados. Lo ideal sería que no fumen en ningún lado cuando hay un niño. Y si lo hacen afuera de la casa, deben esperar un buen rato para entrar. Deben pensar en ese niño que está enfermo. Además, las mamás que dan de mamar no deben interrumpir el amamantamiento; hay que lavarse bien las manos antes de acercarse a un bebé; hay que tratar de que los hermanitos de los bebés que comenzaron a ir a la escuela, no los toquen sin higienizarse antes porque es ahí en donde los chiquitos se contagian; además hay que airear las habitaciones; cuando haya sol hay que sacarlos a los niños a que reciban ese calor, y limpiar las habitaciones con trapos húmedos para no levantar tierra", recomendó el Dr. Gamba.

Síntomas

Algunos niños pueden tener pocos síntomas o síntomas menores.

La bronquiolitis comienza como una infección leve de las vías respiratorias altas. Al cabo de 2 o 3 días, el niño presenta más problemas respiratorios, incluso sibilancias y tos.

Los síntomas incluyen piel morada debido a la falta de oxígeno (cianosis): se necesita tratamiento urgente; dificultad respiratoria, que incluye sibilancias y falta de aliento; tos; fatiga; fiebre; los músculos alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inhalar (llamado tiraje); las fosas nasales del bebé se ensanchan al respirar; respiración rápida (taquipnea).