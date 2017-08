Sombras y miserias del sueño americano

01/08/2017 -

Con más de cuarenta títulos en su aclamada bibliografía, la obra de Shepard destaca por su profundidad a la hora de revelar las sombras y miserias del sueño estadounidense con historias que apenas dejan lugar para la esperanza. El derrumbe de la familia, el hundimiento de la "América profunda" y la soledad trágica de la vida rural fueron algunos de sus temas preferidos en obras como "Buried Child" (ganadora del Pulitzer), "Curse of the Starving Class" y "A Lie of the Mind". En aquellos años neoyorquinos se hizo amigo de la cantante Patti Smith, con quien escribiría a cuatro manos la obra "Cowboy Mouth". Y también se unió a otro músico de renombre como Bob Dylan para el filme "Renaldo and Clara", que dirigió Dylan.