El cine le dio popularidad por sus grandes trabajos

01/08/2017 -

Nunca dejó de lado su trayectoria como dramaturgo, poco a poco empezó a encaminar sus pasos hacia el cine, donde como autor firmó los guiones de las cintas de culto "Zabriskie Point" (1970), de Michelangelo Antonioni; y "Paris, Texas" (1984), de Wim Wenders. Pero fue como actor de la pantalla grande como se ganó el respeto y aprecio del gran público gracias a sus papeles en largometrajes como "Days of Heaven", "The Right Stuff", "Steel Magnolias", "The Pelican Brief", "Black Hawk Down", "The Notebook" y "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford". En 2011 protagonizó el western "Blackthorn", dirigido por el español Mateo Gil y en el que compartió escenas con el también español Eduardo Noriega. Shepard fue alejándose progresivamente de las ciudades y de la atención de los medios de comunicación para vivir en el campo y rodeado de la naturaleza sin mayores agobios. Durante casi tres décadas estuvo relacionado sentimentalmente con la actriz Jessica Lange, con quien finalmente rompió en 2009 tras tener dos hijos. Previamente, Shepard había estado casado con la también intérprete O-Lan Jones, la madre de su primer hijo. Tras conocerse la muerte de Shepard, numerosas voces del mundo de las artes expresaron su tristeza en las redes sociales.