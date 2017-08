Una actriz mostró su celulitis en un video: "Aguanten las mujeres reales"

Fotos María Belén "Lucius" se apretó su muslo para mostrar la "piel de mandarina".

01/08/2017 -

"Hablemos un poquito de la celulitis. La voy a mostrar... esto es un ser humano normal", arrancó diciendo "Belu" Lucius (30), en su video, mientras se bajaba la calza para mostrar su pierna con celulitis.

La actriz, luego siguió con su monólogo, dedicado a la "mujeres reales": "La tele te muestra la mina perfecta, sin celulitis. Esa piel suave, un durazno, vas al baño y ves ¡una mandarina de ogete! No vengas hacia mí mostrando tu durazno, yo prefiero mi mandarina mi amor".

Con humor, la instagrammer pidió a las mujeres que se aceptaran tal cual son: "Chicas, los pibes no saben lo que es la celulitis, no la ven, no la identifican. ¿Cómo vas a querer a alguien que convive con vos en tu cuerpo? ¿Para que querés que se vaya si va a volver? Y la que no tenga, está en la minoría", alentó.

"Aguante la celulitis, voy a formar un club de fans y vamos a ser todas socias. Voy a hacer una fiesta de la celulitis y vamos a bailar todas en tanga", cerró, divertida "Belu".

Su video, de inmediato sembró cientos de comentarios de mujeres que la apoyaban.