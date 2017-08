Cinthia acusó a Barón de no querer bailar

01/08/2017 -

La "Salsa de a tres" convocó a diversas figuras del espectáculo a la pista del Bailando por un sueño. Entre ellas a Cinthia Fernández quien conformó el trío con Naiara Awada y Jorge Moliniers y Jimena Barón quien bailó con la pareja de Chechu Bonelli.

Pero mientras a la bailarina le fue bien en la performance, a la actriz no tanto. Y debido al puntaje que recibió tal vez vaya a la sentencia. Sin embargo, de ser así Barón no volverá a bailar ya que sufrió una lesión y para reemplazarla convocarían a la mujer de Matías Defederico.

"A mí me llamaron del equipo (de la producción) para convocarme, pero todavía no sé qué va a pasar. A mí claro que me gustaría, hasta el fin de semana yo estoy acá. Pero yo creo que el tema es que Jimena no quiere estar en el duelo, tiene una lesión, pero si se venda puede bailar igual. Lo que yo pienso es que Jimena no quiere volver a bailar", contó en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana que conduce Ángel De Brito, por Canal 13.