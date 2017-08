01/08/2017 -

Andrea Ghidone reveló las propuestas indecentes que recibió cuando comenzó su carrera como bailarina profesional. "Groseramente, y en la cara, en Uruguay un productor me dijo que las únicas maneras de llegar eran ‘tener un marido, o un tipo que te banque, o saber con quién acostarte’. Y me dio nombres. Gracias a Dios nunca tuve que pasar por la cama de nadie con quien yo no elegí estar", manifestó la uruguaya.