Sebastián Porto: "En Argentina, el 70% de los hinchas adora a Valentino Rossi"

Hoy 08:49 -

En la actualidad comenta las carreras del Mundial de Superbike en el canal de televisión Fox Sports, pero hubo un tiempo en el que Sebastian Porto vio el Mundial de MotoGP desde adentro.

El piloto argentino corrió con diferentes marcas los campeonatos desde 1996 hasta 2005, todos en 250cc. Pero le pasó algo parecido a Casey Stoner, se retiró a la misma edad que el australiano. "No quería estar en la parrilla solo por dinero, así que, después de pensarlo bien, decidí parar con 27 años. Me enfrentaba a muchos viajes y nunca he lamentado mi decisión", dice Porto.

El argentino ya no está en activo, pero no pierde de vista a sus excompañeros del Mundial, y más teniendo en cuenta lo interesante que está esta temporada: "Esta temporada es la más igualada de los últimos siete años, varios pilotos están con opciones de ganar: Maverick Viñales, Marc Márquez, las Ducati están fuertes, especialmente Andrea Dovizioso y también Valentino Rossi. Valentino no suele estar en cabeza de la clasificación, pero en las carreras siempre termina delante, tiene una gran experiencia y es rápido en cualquier situación".

"Rossi es el Maradona de las motos, por supuesto. Es totalmente diferente de los grandes pilotos, es un icono del motociclismo y en Argentina representa al Maradona de las dos ruedas. El público también aprecia a otros corredores, pero el 70% de los aficionados adoran al número 46", finalizó Porto.