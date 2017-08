Insólito: Encontró una serpiente en su escritorio

Hoy 16:12 -

Un empleado de un canal de televisión tuvo un encuentro sorpresivo con una serpiente que se encontraba en su escritorio. El hecho sucedió en la ciudad australiana de Darwin.



En las imágenes se puede apreciar cómo el sujeto retira, con la ayuda de una percha, al exótico animal que se encontraba acurrucado en un rincón.

Hey @TheNTNews - you put snakes on your front page, but we catch them in our office. Whatevs. pic.twitter.com/UX3HSyG334