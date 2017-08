Fotos El dólar anotó su segunda baja en fila y cerró a $ 17,87.

El dólar bajó siete centavos a $ 17,87 este martes, por segunda jornada consecutiva, al renovarse las órdenes vendedoras luego de que el viernes pasado el Banco Central interviniera para frenar una disparada cuando el billete marcaba sus niveles máximos históricos.

Distintos operadores coincidieron, no obstante, que persiste de fondo la dolarización de carteras ante la incertidumbre que genera la proximidad de las elecciones primarias (PASO) para definir los candidatos que competirán en los comicios legislativos de octubre en el país sudamericano.

El viernes, la autoridad debió vender el viernes pasado u$s 305 millones para aplacar la tendencia alcista en el mercado cambiario, un objetivo que logró en estas dos últimas ruedas. Ayer, el billete cayó siete centavos y perforó el piso de los $ 18 pese a lo cual terminó julio con un avance del 6,3% (ó un peso).

La caída en el minorista fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió siete centavos a $ 17,605 y anotó su segunda baja consecutiva.

En el segmento informal, a su vez, el blue perdió nueve centavos a $ 18, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó tres centavos a $ 17,69 y el Bolsa cedió seis centavos a $ 17,63.

En el mercado de futuro ROFEX, donde se operaron ayer u$s 910 millones, por fin de mes, el 50% fue en "roll-over" de julio a $ 17,675 a agosto a $ 17,9650 con una tasa implícita de 19,30%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 19,19 con una tasa implícita de 20,96%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 89 millones hasta los u$s 47.009 millones, por lo que durante julio se contrajeron en u$s 985 millones.