El Padre "Quique" habló antes de su ordenación: "Vengo a aprender a ser Obispo"

Fotos FOTO. El padre Martínez Ossola hablándole al clero. Lo acompañan el padre Pedro María Laxague y el Obispo Bokalic.

En el marco de la Jornada de Formación de Agentes Pastorales que se realiza en el colegio Madre Mercedes Guerra, el padre Enríque Martínez Ossola, "Quique", como prefiere que lo llamen, habló con EL LIBERAL sobre su próxima ordenación como Obispo Auxiliar de Santiago del Estero. "Yo vengo a aprender a ser obispo así que espero que me den ustedes las lecciones", indicó.

Sobre lo que planea hacer, manifestó: "Voy a meterme en la realidad y ver cómo podemos ir marchando. No tengo ningún plan previsto porque creo que no corresponde. No soy un político o un técnico que viene con recetas. Vengo a ponerme al servicio del pueblo santiagueño y veremos lo que Dios mande".

La ordenación va a ser el 18 de agosto en La Rioja. El inicio de su tarea pastoral será el 2 de septiembre con una misa, a las 20.30, en la Catedral.