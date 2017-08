El “Negro” continúa dominando la escena

Hoy 23:10 - El pasado fin de semana, en el estadio “Vicente Rosales” del Club Ciclista Olímpico La Banda se desarrollaron las finales de voley en las Categorías Sub 15 y Sub 17 Masculina del Torneo Anual Federativo, organizado y fiscalizado por la Fuvase Voleibol. Los juegos decisivos fueron entre Ciclista Olímpico y Club Atlético Mitre, ambos conjuntos protagonistas del citado certamen. En primer turno, en la Categoría Sub 15 Masculina y en un atrayente cotejo, el conjunto del “Negro” de La Banda dirigido por el profesor Gabriel Coronel mostró supremacía desde el inicio alcanzando un resultado de 2 a 0 en los primeros set de juego. En el tercer set se vivió lo mejor del cotejo cuando el elenco capitalino ganó el mismo en un ajustado marcador de 26 a 24. La definición del partido llegó en el cuarto set cuando el equipo del Ciclista Olímpico ordenó sus líneas y cerró el cotejo al imponerse en un resultado de 25 a 19 ( 3 a 1) coronando de esta manera al primer campeón de esta temporada en el destacado Torneo Federativo. La segunda final En la segunda final de la jornada, en la categoría Sub 17 Masculino, se enfrentaron los mismos clubes en un cotejo muy parejo en todas sus líneas. El primer set fue favorable a Olímpico por un ajustado 25 a 20. En el segundo punto el conjunto de Mitre pudo cerrarlo de la mejor manera con un marcador de 25 a 15. En el tercer set nuevamente el equipo bandeño tomó el control del encuentro logrando imponerse en forma acertada 25 a 20. En el cuarto set, la definición no se hizo esperar y el conjunto del “Negro” bandeño desplegando un gran juego logró cerrar la serie final con un contundente 25 a 19 alcanzando así el segundo campeonato de esta temporada en el Torneo Anual Federativo. Ambos campeones alcanzaron de esta manera la posibilidad de representar al vóley de la provincia en el Torneo Regional de Clubes de la región NOA a desarrollarse en los próximos meses clasificatorios a las copas Argentinas de Clubes a disputarse en el mes de noviembre en la Ciudad de Chapalmalá Provincia de Buenos Aires.