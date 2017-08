FÚNEBRES | 2 de Agosto de 2017

Hoy 00:50 -

- César Dante Campos

- Ramona Ester Rueda Roldán

- Arturo Federico Messad

- Leonor Chávez (La Banda)

- Hugo Aníbal Castillo

- Miguel Antonio Saad

- Berta Aurora Rodríguez (La Banda)

- Miria Antonia Lobos (Frías)

- Mirta Yolanda Álvarez de Carabajal

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y familia acompañan con sus oraciones a Bebita, María del Carmen y familia en este doloroso momento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá con inmenso cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. María Eugenia Tula Gómez, sus hijos : María Itati y Ramón Bogado Tula, Adriana Cirito, Hernán Pagani, sus nietos Lucia, Margarita, José y José Olmedo Loza participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Bebita en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus hijos: Ramiro, Enzo y Romi Carabajal, sus hijos pol.: Candela y Juan, su nieta: Olivia, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15,30 en el cementerio Parque de la Paz. casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Directivos y personal de diario El Liberal S.A. participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus empleados Ramiro y Enzo Carabajal. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los compañeros de sección Ventas de diario EL Liberal de sus hijos Ramiro y Enzo: Leo, Gustavo, Dani, Richard y Goyo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en estos momentos.

CÁCERES, ELSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su hijo Luis, hija política Elvira, nietos Paola, Fabián y Mariana, tu ahijada Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, ELSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella , la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Dora Mabel, Mirian, Ana María, Ramón Benito, Reina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ELSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Orfilia y flia.; Dolly y flia.; Saúl, Magui y Mónica participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis y flia. en estos momentos de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

CÁCERES, ELSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. José Galiano y flia. , participan el fallecimiento de la abuelita de su querida amiga Paola. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ELSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Mas alla del sol, yo tengo un hogar mas alla del Sol". Toda la comunidad Educativa del C E I Nº 50 San Juan Pablo II, para personas con discapacidad visual, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumna y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su hijo: Roberto, su hija pol.: Isabel y sus nietos: Florencia y Sebastián, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Nuestra vida estuvo siempre rodeada de amor, luz y felicidad querido padre hoy te vas a vivir al cielo porque es el lugar que te ganaste por haber sido una buena persona y nos queda el recuerdo que Fuiste uno de los creadores del Pueblo de 4 Bocas y seguramente que el pueblo estará triste por tu deceso. Su hijo Roberto, su esposa Isabel, sus nietos Florencia y Sebastián Campos, Florencia Cerro y Gerardo Saavedra y su bisnieta Olivia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su hermano Raúl Campos, su esposa Elba Diaz, sus hijos Gustavo (a), Mario, Carlos, Cristi (a), Jose Luis (a), y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su descanso al lado del Señor y cristiana resignación a sus descendientes.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su hermana Olga Campos participa con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.,

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su sobrino Carlos Alberto Campos, su esposa Beatriz Sandoval, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus sobrinos Daniela, Didi, Magui, Adriana y respectivas flias., participan con dolor su falleci8miento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Compañeros de la Subdirección de Arquitectura y Diseño de Municipalidad de su hijo Roberto participan con dolor su fallecimiento.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Los compañeros de trabajo de OSDE, filial Santiago del Estero, de su nieta Florencia: Dario, Marcela, Analia S.; Nelson, Mauro, Gregorio, Sabrina, Cecilia, Mariaelena, Sergio, Carlos, Romina, Maximiliano, Fedra, Edgardo, Alfonso, Analia A.; Matías, Melisa, Carlos Z.; Melina, Evelina, Elisa, Sabrina, Silvia R.: Mirta, Roberto, Ramiro, Agustina, Daniela, Juan, Patricia, Cecilia A., Florencia, Valeria, Luis, Estefania, Huerto, y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Dr. Elías Miguel Manzur y Sra. participan el fallecimiento del Sr. Dante Campos. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Los amigos de Rugby de S.L.T.C.: Negro Liendo, Adolfo Guzmán, Chelo Chazarreta, Fernando Bellido, Carlín Díaz Yolde, Rafa Bonacina, Chori Maidana, Pistola Habra, Piri Ferreyra, Carlos Pithod participan con mucho dolor el fallecimiento del Sr. padre de Roberto Campos, compañero y amigo del grupo. Rogamos por su eterno descanso. Que Dios lo tenga en la Gloria.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Dr. Ignacio Guzmán y Dra. Constanza Gómez participan con dolor el fallecimiento del abuelo de su amigo Sebastián Campos. Rogamos por su eterno descanso y que Dios lo tenga en la Gloria.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Albina Massucco de Ferrero, Maria Mercedes Arce, Mario E. Ferrero y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus hijos Carlitos, Gladis y José Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su hijo José Emilio López, Norah, y tus nietos Malena, Juan José y Sofía López participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. " Dice Jesús yo soy el camino la verdad y al vida, el que cree en mi no morirá y todo aquel que vive en mi no morirá jamás". Su hija Gladys Noemí López y su nieta María Felicitas López participan con profundo dolor el fallecimiento de su tan querida madre y abuela y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Dice Jesús, yo soy el camino la verdad y la vida, todo aquel que cree en mi no morirá y todo aquel vive y cree en mi no morirá jamás". Sus nietos Rauli Paz, Virginia Viky Paz y Luisina Paz. Raúl E. Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela Angélica y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Omar Skiba y familia participan con profundo pesar su fallecimiento.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Ramiro Fernández y flia., participa el fallecimiento de la mamá de su amigo José Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ariel Ruiz, Maria Santucho y flia., participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Jose Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "A ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío". Sus amigas Chichina y Marta participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Las amigas de sus hijas Negui y Marta; Susana Gigena, Tere Acosta, Ana Escobar e Iber Goitea, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Querida doña Angélica rogamos al Señor te reciba a su lado y te colme de bendiciones. Acompañamos a tu flia. en este triste momento. Con inmenso amor estarás entre nosotros. Pica, Itati, Monica, Maryte Cejas y respectivas flias., elevan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. La comisión Directiva del Club Atlético Belgrano BBC, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo de la casa Pelón Lopez y abuela del jugador Juanjo Lopez.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Rogamos al Señor te reciba a tu lado en paz y te de el descanso eterno". Las ex compañeras y amigas del Jardín de Infantes Carocito de su hija Gladis; Graciela, Nené, Mabel, Cristina, Liliana, Norma, Lili, Shirley y Mary, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Compañeros y amigos de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNSE participan el fallecimiento de la madre del profesor José López y acompañan con afecto a su flia. en estos momentos de dolor.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Cuerpo técnico y jugadores del Club Atlético Belgrano BBC, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del jugador Juanjo Lopez.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Josefina de Jaimez, Ramón, Jorgelina, Ignacio, y Rosa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del amigo Pelón Lopez.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. La comunidad Educativa del Instituto Secundario Maria Auxiliadora, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero Emilio Lopez. Que dios fuente de amor y mayor refugio en donde encontrar la paz. Bendiga y de fuerza a toda la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Ángel G. Russo, Mari Estelles, sus hijas Gabriela y Javier, Mariana y Valentín, Mariangeles y su consuegra Sara Hazam, participan su fallecimiento y acompañan con gran pesar en su dolor a sus hijos José, Carlitos y Negui. Dios le dé descanso eterno.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus vecinos de calle Lavalle, Justo Alegre y flia participan con dolor su fallecimiento, deseándoles pronta resignación a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y Secretarios Técnicos y Personal en general, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Remigia Angélica Caro, madre del Sr. Carlos Alberto Lopez, compañero de trabajo, dan sus condolecías y acompañan a la familia.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Prof. José López, del Área de Deporte dependiente de la Secretaría Bienestar Estudiantil. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. La Secretaria de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. María Luisa Araujo, Docentes, No docentes, y alumnos, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. José López del Área de Deporte de la mencionada Secretaría. Expresan sus condolencias, acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Mercedes y Susana Santillan acompañamos a nuestra amiga Gladis en este duro momentopor la perdida de su madre. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Aldo A. Corvalán, Teresa Russo de Corvalan y flia., y Angelan Russo participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su vecino José Lopez.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Las amigas de su hija Gladys; Marisa, Lily, Mari, y Olga, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Señor dale el descanso eterno". El Departamenteo de Educación Física del Colegio Maria Axuiliadora acompañan en este momento de dolor a su compañero Emilio López.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Lic. Héctor Medina y Yesica Medina y flia. ,participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Señor tu hija ya está ante tí ". Su compañera y amiga Maria Miranda y flia. acompañan en este dificil momento a Gladys por el fallecimiento de su mamá. rogamos que descanse en paz.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Comunidad Educativa del Jardin de Infantes Nº 147 Carocito participa el fallecimiento de la mama de su ex vice directora Prof. Gladys Lopez. Elevan oraciones rogando por el eterno descansso de su alma.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El S. U. P. E. F. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Emilio Lopez. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, HUGO ANÍBAL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus sobrinos Marta M. Olivera, Humberto Ruffa, Edy Graciela Olivera, sus sobrinos nietos Ana C.; Adrian N.; Ruffa Olivera, Manuel Alejandro Corvalan participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Carlos René Castillo y familia lamentan el fallecimiento de Huguito. Elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Ex compañeras del Dpto. de aplicación de la escuela Normal M. Belgrano acompañan a su esposa, María Elsa Casanova, con el cariño de siempre, por la dolorosa pérdida de su amado esposo. Elevamos oraciones a su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Con dolor, quienes fuimos compañeros del Bco. Nac. de Desarrollo, de este hombre honesto y cabal, participamos su partida a la Casa del Padre y acompañamos a su esposa Charito y a sus hijas con sus respectivas flias en tan penoso trance. Rogamos por él.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) fALLECIÓ EL 28/7/17|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su esposa e hijos. elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María Nunzia Pappalardo de Migliorini, sus hijos Bianca, Eduardo, Bruno y Claudia; nietos Romina, María Florencia y Francisco Lami Hernández; Agustina Boucard; Gisela y José Hache e Ignacio Migliorini; sus bisnietos Bernardita, Felicitas y Constantino acompañan en este momento de la partida al Reino Celestial del entrañable y caballero Hugo miembro importante en nuestra familia. El Señor consuele a su esposa Charito, hijas, yernos y nietos. Rogamos oraciones por su eterno descanso

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini, sus hijos Romina, María Florencia y Francisco Lami Hernández y Agustina; sus nietos Bernardita, Felicitas y Constantino, despiden con inmenso cariño al amigo Hugo, caballero, honorable de nuestra familia, ruegan oraciones en su memoria y abrazan profundamente a su amada familia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Francisco Lami Hernández (h), su esposa María Florencia Boucard e hijita Felicitas María acompañan a su querida familia en esta circunstancia de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Nicolás Tomás Gentile y familia; Mariana Gentile y familia; Tomasita Gentile y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado ex vecino de la calle Garibaldi y distinguido hombre de bien. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Los amigos y vecinos de sus hijos Cesar y Susana (ex secretaria del centro vecinal Bº Jorge Newbery): Manuel G. Pesce, Dalinda Rita Turbay, sus hijos: Rosi, Marti y José Manuel acompañan con oraciones y mucho cariño. Doña María ya está en los brazos de Dios Todopoderoso y descansa en paz.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Personal Directivo, Docente y de Maestranza del Jardín de Infante Nº34 "Patito Coletón", participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera María de los Ángeles Arias. Ruegan una oración a su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. José Ibáñez, Norma Santillán y Eve Luz Ibáñez Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Centro Oftalmológico Ramos Taboada, médicos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. José Nicanor, Meossi, Prince Zaccardi de Meossi, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida y amada "Marce" y acompañamos a Mati y su flia en estos difíciles momentos. "Amiga querida, estarás siempre con nosotros, descansa en paz".

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus ex alumnos Manuel y Santiago Pena, sus padres Ramón y Belén Pena despiden con dolor a una profesora que supo dejar huellas en sus alumnos y en sus familias que brille para ella la luz que no tiene fin.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Sr. Jorge Iturriaga y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su gran amiga y ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Chela Elizabeth Abdala participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Marte y familia en el dolor y la oración.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "No estarás sola te saludarán a tu paso en mil idiomas, la gente a la que despertaste en cada viaje...". Tus compañeras y amigas del departamento de Lengua, Cecilia Llapur, Cecilia Sorribas, Eugenia García Fattor, Analia Farhat y Rosío Escalada te despiden con profundo Amor, hasta que nos volvamos a encontrar.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Tus amigos: Carlos Fermín González y Sara Sauad e hijos María Fernanda; José, Carlos Franco González Acosta participan con profundo dolor su fallecimiento. Desean resignación a su familia.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Siempre te recordaremos con cariño. Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sara Sauad y familia Adriana Sauad y familia acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa su fallecimiento y acompaña en este difícil trance a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Querida Marce, tu partida ha dejado un lugar vacio en nuestros corazones que solo se van a ocupar con los recuerdos de momentos compartidos". Departamento de Matemática del Colegio San José: Adolfo, Dioni, Daniela, Cacho, Alejandra, Angel, Haydeé y Rossana participan con profundo su fallecimiento.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Daniel Luna y flia participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo y ruegan por su eterno descanso deseando que brille para ella la luz que no tiene fin.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Polo Mackeprang, Magalía Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia.; Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Marce fuiste una gran persona y excelente profesional. Descansa en paz.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Daniel Neme y Patricia Santos, sus hijos Ale, Daniela, Juan y Leysa, participan su fallecimiento y acompañan a su querida flia en este doloroso momento. Ruegan por su eterno descanso.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su esposa: Norma Galvan, sus hijos: Paulo, Malena y Agustín, su hijo pol.: Moukhaber, sus nietas: Amira y Milagros, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Hamburgo, Cia de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Paulo, Malena, Agustin, Moukha, Iber y nietas Ami y Mili , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracioness en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su madre Hilda, sus hermanos Omar, Analia y Eliana. que descanses en paz y brille para vos la luz que no tienee fin. Te vamos a amar y recordar por siempre.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su hermana Analia, sus sobrinos Sofia, Virginia y Gaston, lloran tu partida y agradecen a Dios por ser tan grande persona. No existe nadie mejor que vos. Por siempre en nuestros corazones

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Sus primos Eduardo Juri, Silvia Luna y sus sobrinos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa , hijos, madre, hermanos y demás familiares por la partida de esta querida y gran persona.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tía Causier Juri de Suaid y sus primos Graciela y Héctor Pulvet participan con profundo dolor de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Artu; el cielo está de fiesta porque un angel llegó hoy. Tu sencilles, Humildad y entrega iluminan la vida de tu flia. Sus primos Adriana Juri y Marcelo Juri y flia., acompañan a la flia. en este momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su sobrina Veronica Najar Ruiz de Moreno, Juan Eduardo Moreno y Martina Milagros Moreno Najar participan con profundo dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Gustavo Nazario (a); María Luisa Nallar (a); sus hijos María luisa y Roberto, Federico y Lemi; María del Huerto y Mariano, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Arturo y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Emilia Roldán de Luna y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Benjamín Flores Turk, su esposa María Isabel Beggeres y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Benditos los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf, con sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, nuestra querida Hilda y demás familiares en tan difícil y penoso momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Gerencia, Médicos y personal Sanatorio Alberdi S. R.L. participa el fallecimiento del Sr. padre de la Dra. Malena Messad, rogando por el eterno descanso de su alma.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con oprofundo dolor su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Nuevo Sanatorio Santiago SRL. participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su contadora Analía Messad y ruegan una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Enrique Ávila, Mirta Vicente, Eugenia, Cecilia y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo Arturo y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Guillermo acompaña a Pablo y Malena en la irreparable pérdida de su papá. Ruega oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr, Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria E. Rótulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando, Ariel Humberto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Enrique Alberto Llapur e hijos acompañan con profundo dolor en este momento a su familia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dadle el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Héctor Felipe Azar, su esposa CPN Sara Llugdar de Azar, sus hijos Lic. Emily Azar, CPN Felipe Azar y CPN Sara Yanina Azar participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria y piden al Señor por la pronta resignación de sus familiares.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ida Scillia e hijos participa su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ada Luz Hoyos Nasif "Negrita" y familia y María Adela Hoyos Nasif "Lely" y familia participan con profundo dolor, la partida de su amigo Arturo.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La Asociación de Comerciantes Unidos Peatonal Absalón Rojas 1º cuadra participa el fallecimiento de uno de los socios fundador y comerciante comprometido con el bien común y los objetivos de la asociación. Acompaña a su familia en su dolor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, María Eugenia, Marcelo, María Beatriz y María Cecilia Basbús y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su madre, esposa, hijos y hermanas en su dolor. Ruegan una oración por el descanso en paz de su alma.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Luis Roberto Basbús y su esposa Josefa Storniolo de Basbús participan su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Carmen Corvalan Olivera de Ávila , sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida amiga Norma, Agustín, su mamá y hermanos con oraciones en este momento de dolor. Ya Descansa en paz.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguel Ángel Aquim y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Negri de Matach e hijo Roberto Matach y familia; Horacio Matach e hijos Norma Lidia Matach y Héctor Campos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Los que sembraron con lágrimas, con gozo cegaran". Chini y Nicolás Habra Fernández, Lisardo Rodríguez, despiden con pesar la partida del querido amigo a quien recoradan con profundo Amor. Acompañan a su flia. en el dolor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Alfredo Juri y flia., Alvaro Juri y flia., Matias Abalos y flia., y Mariano Juri y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas flias., participan con profundo dolor la partidda del querido Arturo. acompañando con afeccto a su flia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La comisión directiva de APUNSE participa el fallecimiento del padre de su afiliado Paulo Messad y acompañan en este doloroso momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Artu querido fuiste un angel en nuestras vidas. Siempre estarás en nuestros corazones, Su hermana Eliana, Berni, Consti y Luji. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mi grande Pá . Hoy nos dejas sin ese ser tan noble y unico caro solo los fuiste.. voy a extrañar cosas tan simples como sentarnos a elegir una peli en el sillon de la Abuela, o esperarte en el jardin cada recreo. Ojalá los seres humanos fueran el 1 por ciento de lo que fuiste como papá 2. Te Amo hasta el cielo Malena.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que el señor lo reciba en sus brazos y le de la paz eterna". María Angélica Paladea de Luna y familia con profundo pesar acompañan en el dolor a su esposa Norma Galván y a la familia Messad. Se ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mirta y Pamela Rigourd despiden a Arturo con sentido pesar y acompañan a su esposa e hijos, madre, hermanos y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz amigo.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Adriana Luti e hijos participan con dolor la partida del esposo de su querida amiga Norma.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus tios Juan Pablo Ruiz, Margarita Galvan, sus hijos Liliana, Analia, Silvia y Miguel A. Sánchez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Has que volvamos a encontrarnos, Artur querido que el buen Dios te bendiga y te guarde en sus manos, te llevaremos en nuestros corazones Ricardo, Susy y Gustavo Hernández Galván. participan con dolor su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Maria Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Marttin, Javier, Josemaria y Maria del Pilar participan con dolor su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Teresita Beltrán de Leoni y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mercedes Ballerini, Sebastian, Juliana, Fernanda, Juan Santiago y Mariano Messad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Esther Bustamante Leiva, Pablo, Andrea, y Rafael Juri acompañamos con gran cariño a Hilda y a su familia por la partida de Arturo, a quien recordaremos siempre por su calidez y sensibilidad humanas.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Marcela y Cristian Abdulmalek despiden con amor a su primo Arturo y acompañan espiritualmente en su dolor a su madre Hilda, hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Juan Carlos Arieta y flia., Elsa Bethular, participan con dolor ssu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los amigos de su hijo Agustin, Facundo, Andrés y Francisco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Adela González de Gunther, sus hijos Ing. Daniel Horacio y Dra. Fabiana y nietos, participan con mucha pena el fallecimiento del esposo de Normita. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Magaly Postizo e hijos Solana y Gino Gilardi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Alicia Leguizamón, Juan A. Jorge, José Pérez Neme, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Facundo Pérez Carletti y Tribunal de Disciplinaparticipan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la C.P.N. Norma Galvan de Messad. Se ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de Paulo Messad, No Docente de la Secretaría de Extensión de la Casa de Altos Estudios mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dra. Nancy Giannuzzo, Docentes, No docentes, y alumnos, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Paulo Messad. Expresan sus condolencias, acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Faustino Ledesma, su esposa Elsa González, sus hijos María Silvia, Rubén Ibañez, Rubén ledesma y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Carlos Jugo, su esposa Juani Morales, sus hijos Maria Soledad, Maria Jimena, Carlos Sebastián y Maria Florencia Jugo y sus respectivas flias., despiden al querido Gordo Monicci y ruegan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Carlos Sánchez Ruiz y María Eugenia Cantos Fonseca y familia participan con profundo dolor la partida de nuestro amigo y vecino de toda la vida. Acompañan a su Sra. esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Magali Figueroa de Isaac y sus hijas: Ada, Gloria, Blanca Isaac y sus respectivas familias despiden con pesar a un gran amigo y vecino Carlos. Acompañan a Elvira, Juan José y Carlitos en tan triste acontecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Bebi, Maruja y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Marta Alicia Tula Carol (a), sus hijas: Ursula y María Gracia, Negrita participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus hermanas Beby y Maruja, a sus hijas Meme y Marta y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. María Eugenia Tula Gómez, sus hijos María Itati y Ramón Bogado Tula, Hernán Pagani, sus nietos Lucia, Margarita, José y José Olmedo Loza participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Beby y Maruja y a sus hijas Meme y Marta y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Néstor Lencina y flia., participa el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Luis y acompañan a toda la flia. en este momento de profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PALMAS DE ARANDA, DELIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. El Ballet Folklórico "Jorge Newbery" Bailarines, Maestros, Asistentes y sus directores, Lic. Mariana Cecilia Roldán y Prof. Juan Carlos Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin...".

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus primos Felisa del Carmen, María Teresa y Dario Palomo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. María Susana Carol Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El centro de jubilados Tradición lamenta despedir a una apreciada socia y amiga de la institución en la que siempre brindo su valiosa y generosa colaboración. Acompañan a su familia en esta doloroso perdida y ruegan por su eterno descanso.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Ing. Víctor Rosales y compañeros de trabajo de sus papas Vanesa y Federico, los acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en memoria de su pequeña alma.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. La rectora, Lic. Natividad Nassif y el vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la hija de Federico y Vanesa, ambos egresados de la Facultad de Ciencias Forestales de la casa de Altos Estudios mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|.El decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta, la vicedecana, Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los consejeros directivos, los secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de de la hija de Federico y Vanesa, ambos egresados de la Facultad antes mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Patricia Legname y sus hijas Virginia y Eugenia Soler Legname participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de su muy querida amiga Vane. Y acompañan a la flia. en tan doloroso momento, deseándoles prona resignación.

ROMERO PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su esposa Ester, sus hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. TEL 4219787.

RUEDA ROLDÁN, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposo Juan Salazar su hijo Juan José, sus hermanos Alicia Chicha, Jorge, Claudio, Ana y Pascual, su cuñado David y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Sumamao Dpto. Silipica Cob. Caruso Cia. de Seguro. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. TEL 4219787.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su esposa: Marcela Elías, sus hijos: Nahiara, Zaira, Nahim y Yahel, participan con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. N° 1 ) Hamburgo, Cia. De Seguros S.A.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tía Chochi de Banco, sus primos Héctor, Rody y Sole y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de quien nos dejó el ejemplo de un ser humanoexcepcional y a quien llevaremos por siempre en nuestras memorias.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que Dios te dé en el Cielo todo lo que Él supo dar en la tierra". Su tía María Esther Figueroa de Wede, sus hijos Jhonny, Chochín, Mary, Sandra y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Dios ya está ante Ti", recíbelo en tus brazos". Su prima Sandra Wede y Juan Pablo Suárez participan con dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tíoTufi Saad, su essposa Azucena Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya esta ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su primo Imad Alzaad, su esposa Lorena e hijo Nahim, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a lass 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El colegio secundario Primera Junta, rectora, vice rectora, personal docente, administrativo y de maestranza, alumnos y padres, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Profesora Marcela Elías, docente de este establecimiento. Rogamos a Dios nuestro Señor que brille para el Dr. la luz que no tiene fin y le dé el descanso eterno.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Estoy cansado y soy extranjero, es tiempo de ir al hogar, a la corte de Cristo, a la casa de los angeles, a la paz del cielo. Amen". Mario Sliwkin y María Asunción participan con dolor el fallecimiento del hermano del querido amigo Juan.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. hermano del socio Dr. Saad Juan Daniel. Se ruega una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miembros de comisión directiva del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. hermano del Secretario General de la Institución Dr. Saad Juan Daniel. Se ruega una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya está ante ti dale el descanso eterno. Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos acompañamos con profundo dolor a su familia en tan lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Catella Ignacio y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del colega y amigo Dr. Saad, Juan Daniel. Se ruega una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dra. Ruiz Angela A. y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del colega y amigo Dr. Saad Juan Daniel. Se ruega una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Querido amigo, cuanta tristeza nos ha provocado tu partida. Gracias por el tesoro de la amistad y el cariño desinteresado que siempre nos brisndate. Sus amigos de Suncho Corral, que nunca lo olvidarán, Gustavo Hauteberque y flia. y Héctor Hauteberque y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a toda su familia en éste doloroso trance.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Amigo y hermano del alma que nuestro Señor Jesús, te reciba en su reino, tu recuerdo estará siempre presente en nuestras vidas, te vamos a extrañar. Rody Banco y Griselda Llado y sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguchi con profundo dolor participamos tu regreso a los brazos del Señor. Mario Banco y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Victoria Banco de Moises, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Médicos de Clínica del Sol, Dr. Manzur Elías Miguel, Dr. Alvarado Jorge, Dra. Silvia Gallo de Rico, Dra. Angélica Silvia de Elías, Dr. Amadito Afur (h), personal de administración, enfermería, maestranza participan con mucho dolor el fallecimiento del Dr. Saad.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Eloina Chavarri de Álvarez e hijos participan el fallecimiento del Dr. Saad. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dios todo poderoso y eterno, bendice y recibe a tu hijo Miguel protégelo con tu manto. Colega y compañero de residencia, nunca te olvidare. Dr. Gustavo Yunes.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor Dios, tu que das la vida eterna, recibe a tu hijo Miguel y concédele una nueva vida a tu lado. por siempre en el recuerdo de tus ex compañeras: Mercedes Paz, Olga Ibáñez, Margarita Herrera y Araceli García.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Personal directivo, administraivo, docente y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento del Sr. esposo de la docente de la institución Prof. Marcela Hortensia Elías y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan resignación para su querida flia en especial para su mamá Margarita.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Prof. Azar, María Claudia, Dr. Bernardo Villegas y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su querida amiga Marcela y acompañan y ruegan por su familia elevando una oración y que brille para él la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el /8/17|. Los doctores Mónica Afur y flia; Karina Afur y flia y Amado y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega. Ruegan por su eterno descanso y acompañan a su familia en este triste momento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Señor es mi Pastor, nada me falta en praderas cubiertas de verdor. Descansa en paz amigo. Héctor Felipe Azar, su esposa CPN Sara Llugdar de Azar, sus hijos Lic. Emily Azar, CPN Felipe Azar y CPN Sara Yanina Azar participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria y piden al Señor por la pronta resignacion de sus familiares.

SAAD, MIGUEL (Miguchi) (q.e.p.d.) Falleció el /8/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. María Rosa Elías y flia; Juan Carlos Elías, Loly Guzmán y flia e Hilda Elías y Pepe D' Andrea y flia participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor y elevan oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Migu, fuiste esposo y padre ejemplar. Te vamos a extrañar mucho. Te queremos amigo. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos. Tus compañeros de la Promoción 83 del Colegio Trejo y Sanabria Nº 5 de Suncho Corral. Gaby, Ada, Narda, Inés, Zulme, Norma, Myriam, Adriana, Negro, Carlitos, Pito, Andico.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el /8/17|. Marcelo Nazar y flia participan su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Julián Canllo, su esposa Celina, sus hijos Dr. Julián y flia.; Ernesto y Miguel Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Margarita, hermanos y demás familiares en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Joji Canllo, Sandra Inés Moreno Canllo de Fernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su madre Margarita, hermanos y demás familiares. Que la paz colme y consuele sus corazones. Elevamos oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus compañeras enfermeras Cordinadora Mirta Paz, Supervisora Justina Luna, Tere Muruaga, Norma del Pino, Reina Juárez, Miriam Valdez, Norma Díaz y todo el personal de enfermería participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17.| Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Loboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Miguel Saad. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17.| El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del su colega Dr. Miguel Saad. Ruega una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Oscar Rama, su esposa Stella Maris Nuno y sus hijos Nicolás, Martina acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Roberto Nuno, su esposa Estela Maris del Carmen Castillo y sus hijos Roberto Merish y flia.; Viviana y flia.; Stela Maris y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el /8/17|. Anita, Paula y Luli participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Nahiara . Ruegan oraciones en su memoria

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge, su hija Dra. Maricel Matach, su esposo Alfredo Antuz y flia. participan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones a su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Servicio Social de CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Miguel Saad, acompañando en el dolor a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Daniel Abuchacra, su esposa Marisa, sus hijos Daniel, Milena, Alan y Joaquín, compañero de su hija Nahiara, acompañan en este difícil momento a Doña Marga, a su esposa Marcela e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Abraham Abuchacra, sus hijos Gustavo y flia., Hernán y flia., Raúl, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones a su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Patricia, Hugui, Marcelo y Kike Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Rolando O. Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemí Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los compañeros de trabajo de la Oficina de Comunicación a Distancia O.C.D. del CePSI: Cecilia Gómez Macedo, Norma Orellana, Elizabeth Hernández, Karina Fariña, Yanina Basualdo, David Ortiz, Paulino Mercado y Gabriela Tulli despiden con profundo dolor al excelente profesional, que durante todos estos años sea ganado el respeto y cariño de sus compañeros de trabajo, colegas y pacientes, brindándose a los niños especialmente, a quiénes atendía con tanta dedicación. Gracias por todo lo compartido juntos. ¡Hasta siempre Doc!

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Nely Elías de Llado, sus hijas Griselda y Titina, hijos políticos Rodi y Silvio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estella Protti, sus hijos Cristian y Seba participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SAAD, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1 /8/17|. Sus vecinos y amigos: Edgardo Elean, Perla Elean de Gattas y familia; y Noemí Elean de Chaud y familia participan con dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Cristian Azar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus amigos Noemí Elean de Chaud, sus hijos Ariel y Paola, su hija política Sandra, sus nietos Nicolás, Martín, María Grazia, Guillermina y Agostina participan con dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Familia Pérez Carrizo, Luis, Alejandra, Juan Bautista y Pilar participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Juan. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Santiago Nassif, su esposa Ilda Jorge, sus hijos Silvia, Lic. Daniel Nassif, Dr. Eduardo Nassif y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sección Asistencia Social del Instituto Penal Federal Colonia Pinto: Alejandra Carrizo, Verónica Celiz, y Mildred Toloza participan del fallecimiento del hermano de su compañero Juan. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan sus sinceras condolencias a su madre, esposa, hijas, hermanos y demás familiares, ruegan al Señor lo recoja en su Reino y que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz querido Miguchi.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Miguel Antonio, socio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Abdala Saad e hijos participan con dolor su partida y acompañan a su flia. en esste dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Fabian Saad y flia., participan con profundo doilor el fallecimiento de su primo y acompañan a su flia. Ruegan oraciones por su descsanso eterno.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Imad Saad y flia., participan con profundo dolor la partida de su primo y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Vilma Argañaraz y Claudia Murad de Gelid, acompañan a su amiga Marcela e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus tios Norma, Martha, Emma Tufi Saad y sus respectivas fli8as., despiden con profunda tristeza la partida del querido Miguel y acompañan a su fliares ante tan irreprable perdida. ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colome de bendiciones". Sus tios Abud Saad y esposa Chiqui, sus hijos e hijos politicos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Norma Sayago, Luis Quadrelli, Rita Ledesma, Pely Sgoifo, Lucy Kobylañski, Hugo Rodríguez, Marta Pérez, Inés Sayago, Amalia Domínguez y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su tan distinguida compañera de las letras Marcela Elías. Acompañan a su querida familia en el dolor y la oración.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguchi querido, fuiste luz en esta tierra y seras mas aun al lado de Dios. Consuelo a Marrcela, Nahiara, Sagira, Shael y Naim, Marga, Juanchi, Mariela y todos sus familiares participan con dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor tu hijo esta ante ti, recibelo en tus brazos". Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa y sus respectivas flias., lamentan con profundo dolor la partida al Reino de los Cielos de nuestro querido amigo Miguchi, acompañando a todos sus fliares en esste doloroso momento. Rogando al Altísimo les de pronta resignación y brille para el la luz que no tiene fin. Pedimos oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Elvia de Llado, hijos y respecctivas flias., acompañamos a su flia. con inmenso dolor roganddo por una pronta resignaón. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Carlos Alfredo Jugo y familia acompañan a sus familiares en este triste momento . Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Alejandro De Nicola, Mary Wede, sus hijos Exequiel, Gabriel y Daniela acompañan a su tia Marga y primos Mariel y Juan en este inmenso dolor.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor tu hijo ya está ante tí haz que brille para el la luz que no tienee fin " participan su fallecimiento Azucena Baroffio.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ricardo Butiler, Karina Jozami y flia., Valle Butiler, Emilio, Jose Lavaisse, Jose Ramon Butiler y flia., Jose Roberto Butiler y flia., Sandra Butiler y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su querida flia., en estos momentos de tanto dolor.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Padrino, siempre recordaré tu sonrisa y tu bondad infinita. El Señor te recibe en el cielo, pero vos te quedas en mi corazón. Todo mi amor para tu hermosa familia. Tu ahijada Victoria Butiler Jozami, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus entrañables amigos Karina Jozami y Ricardo Butiler, sus hijos Facundo, Jorgelina, Francisco y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida familia y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miriam Oses y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, lamentando su irreparable pérdida y acompañan en estos difíciles momentos a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus vecinos y amigos: María Teresa, Estela Petrelli y Mabel Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos.

DELTOZZO, ALBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/12|. Siempre estarás vivo en nuestros corazones, tu esposa Marita y sus hijos Carla y Pichi invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

GAMBARTE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/15|. Hoy viejo cumples dos años sin tenerte y me es difícil vivir sin recordarte ya que estás al lado de tu amada y querida esposa, como siempre lo dijiste vos. Tus hijos Fredy, Bichi, Carlos, Nena y Néstor, hijos políticos Viki, Mirta, y Claudia, nietos Nicolás, María Laura, Agustín, Cecilia, Lautaro, Anahí, Franco, Gicela, Mauricio, Rocio, Nerea, Dani, Florencia y bisnietos Valentina, Nacho, Santi, Agostina invitan a la misa hoy a las 20,30 hs en la Catedral Basílica.

GONZÁLEZ, NOEMÍ DEL VALLE (Noni) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/15|. Hija : hace dos años de tu partida a la Casa del Dios y pareciera que no te fuiste, tu recuerdo, tus cosas, tu risa y tu amor, siguen aquí. Tuvimos la suerte de tenerte, disfrutar y compartir hermosos momentos. Tu madre Ana, hermanos, y sobrinas, invitan a la misa que se celebrara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

PELLICER, FRANCISCO HÉCTOR (Paco) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/16|. Su familia invita a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20, en la parroquia de San José del Bº Belgrano, al recordarse un aniversario de su natalicio.

CASTILLO, HUGO ANÍBAL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus familiares agradecen al Dr. Enrique Agüero Villarreal, jefe de terapia intensiva del Sanatorio Alberdi, que en todo momento y durante muchos años proveyó no solo asistencia profesional, sino también un trato digno y cariñoso a su paciente.

