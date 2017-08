El Presidente reiteró su rechazo por las Paso

02/08/2017 -

Ante la proximidad de las Paso, el presidente Mauricio Macri dijo tener "duda" sobre realizar una "elección intermedia", y consideró que "lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos".

Además reiteró que "no" le "gustan" las Paso. "No me gusta que se pierda el tiempo, cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad para construir una solución, el tiempo es escaso y de campaña tanto tiempo adicional", cuestionó Macri.

Para impulsar una modificación como la que planteó el jefe de Estado sería necesaria una reforma de la Constitución, ya que allí se establece que el Senado se renueva por tercios cada dos años, mientras que Diputados se renueva por mitades cada dos años también.

Modificación

En ese contexto, Macri sostuvo que "en este caso ya está, espero el año que viene tener éxito y poder realmente modificar el sistema electoral, adoptar el voto electrónico en todo el país y simplificar", luego del frustrado intento del Gobierno por llevar adelante una reforma electoral a fines del 2016.

Admitió que se involucró en esta elección porque "se define si hemos tomado un camino distinto con el Estado al servicio de la gente".