El "Pincha" recibirá una fortuna

La transferencia del defensor de Estudiantes de La Plata Juan Marcos Foyth, con apenas ocho partidos en primera, al París Saint Germain de Francia está a punto de concretarse y resta el acuerdo contractual del futbolista para formalizar la operación, ya que entre los clubes está todo cerrado y el "Pincha" embolsará diez millones y medio de euros limpios más un plus por objetivos. Por el marcador central del Sub 20 había llegado una oferta del Tottenham, pero la de los parisinos es superior y el propio futbolista desechó una propuesta del Zenit, debido a que no le interesaba jugar en esa liga.