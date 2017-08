"Peruzzi será tenido en cuenta"

02/08/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aclaró anoche que el lateral derecho "es un jugador más del plantel y si no es vendido será tenido en cuenta como los demás", al referirse al pedido del futbolista que desea abandonar la institución porque necesita "cambiar de aire".

"Peruzzi es un jugador más y será tenido en cuenta como todos. Ya habló con el presidente y si no lo venden, en la semana previa al comienzo del campeonato entrenará con nosotros y lo tendré en cuenta para el primer partido con Olimpo".

"Gino ya habló conmigo antes del partido amistoso con Nacional, de Montevideo y me refirió que tenía una molestia muscular y por eso no podía jugar. Después me agregó que no estaba anímicamente para jugar en Boca", apuntó el "Mellizo".

Peruzzi perdió la titularidad a manos de Jara y en la fiesta del campeonato obtenido por su equipo, Peruzzi fue el más silbado por los hinchas, y eso provocó sus deseos de irse.