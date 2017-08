López grabó video en el que anticipó su detención: "Vale la pena luchar por Venezuela"

02/08/2017 -

"Si la lucha por mis convicciones me llevaba asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo. Y si ustedes en este momento están viendo este video es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia, preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela", señaló Leopoldo López en un mensaje filmado en su vivienda en Caracas, donde tenía arresto domiciliario, antes de que las fuerzas chavistas lo trasladaran nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde ayer por la noche. "Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela", advirtió en el video junto a su esposa Lilian. Además, utilizó la grabación para confirmar "la mejor noticia" que ha tenido en los últimos tres años y medio: Lilian Tintori está embarazada y ambos van a ser padres por tercera vez.