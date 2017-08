No avalan veracidad de los comicios de la Constituyente

Fotos DURO. Maduro aprieta el puño y se refugia en su séquito más leal.

Luis Emilio Rondón, el único de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que es crítico con el chavismo, dijo que no avala la "veracidad" de los resultados de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, porque el proceso "no contó con todos los controles". La razón por la que no puede "avalar la consistencia o veracidad" de los mismos se debe a las irregularidades que atentaron "contra la credibilidad del proceso. Como rector del CNE no puedo tener confianza en cifra alguna que haya surgido de un proceso que no contó con todos los controles", senaló Rondón en declaraciones a los medios. "Los controles que hacen de nuestro sistema electoral un sistema bondadoso fueron en su mayoría flexibilizados, incluso en algunos casos eliminados", anadió en referencia a la llamada tinta indeleble, un mecanismo que consideró "permite fortalecer la garantía" de que una persona no ha votado más de una vez.

Las elecciones del domingo fueron propuestas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en un intento por atajar la crisis política y social que sacude a Venezuela.

De acuerdo con los resultados que ofreció el CNE, el 41,53% de los casi 19,5 millones de venezolanos convocados a las urnas participó en el proceso, lo que se traduce en 8.089.320 votos.

Pero este número fue puesto en duda por la oposición venezolana, que estimó en casi 90% la abstención.