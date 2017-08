El P. Enrique Martínez Ossola, nuevo obispo auxiliar, confirmó que asumirá el 2 de septiembre

Fotos EXPECTATIVA. "Yo vengo a aprender a ser obispo, así que espero que me den ustedes las lecciones", adelantó, en su primera visita a la provincia desde que fue nombrado obispo auxiliar.

02/08/2017 -

El presbítero Enrique Martínez Ossola quien fue nombrado recientemente obispo auxiliar para la Diócesis de Santiago del Estero, asumirá en su cargo el próximo sábado 2 de septiembre. La noticia, que fue primicia de EL LIBERAL, fue confirmada por él, ya que se encuentra en la provincia participando de las Jornadas de Formación de Agentes Pastorales, que tuvo lugar ayer en el Colegio Madre Mercedes Guerra.

El padre Martínez Ossola, contó que "la ordenación va a ser el 18 de agosto en La Rioja. Acá el 2 de septiembre voy a hacer el inicio de mi tarea pastoral, a las 20.30, con una misa en la Catedral Basílica. En un principio se había pensado en el 26 de este mes, pero está todo el aniversario de Mama Antula, donde seguramente voy a estar, porque lo mío no es tampoco una asunción, no soy titular sino que vengo a colaborar".

Asimismo se refirió a sus expectativas sobre su trabajo en Santiago.

"Yo vengo a aprender a ser obispo, así que espero que me den ustedes las lecciones. Quiero meterme en la realidad y ver cómo podemos ir marchando. No tengo ningún plan previsto porque creo que no corresponde. No soy un político o un técnico que viene con recetas. Vengo a ponerme al servicio del pueblo santiagueño y veremos lo que Dios mande", sentenció.

Pobreza

Sobre la situación de la pobreza en la Argentina, basándose en su experiencia que tiene hasta el momento en La Rioja, el prelado sostuvo que "se trata de una realidad que preocupa. A todos nos preocupa la falta de trabajo".

"En La Rioja se han cerrado fuentes de trabajo, fábricas. La única oferta que permanece es el empleo público y sabemos que también eso tiene una corta vida, no es una salida sustentable, no es para salir adelante. El empleo público va generando más dependencia, más clientelismo también y uno se aflige porque la Argentina tiene posibilidades. Pero hace falta repensar las cosas. El obispo de La Rioja hizo un llamado muy fuerte a que se vean las necesidades de la gente y no se piense con criterios economicistas sino con los humano", dijo.

Y sentenció: "Cuesta mucho darles una respuesta a todas las demandas que se están dando. Nos vemos desbordados. Está también una posibilidad nueva que viene por un plan de la Nación, que se está estructurando, pero eso va a tomar un tiempo implementarlo. Pero no es tampoco la solución la dádiva, necesitamos que haya trabajo genuino, que genere posibilidades de crecimiento y vida digna para todos".