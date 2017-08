Se realizó la Jornada de Formación para Agentes Pastorales

Fotos LAXAGUE. Brindó una charla a laicos, docentes y público en general.

02/08/2017 -

Monseñor Vicente Bokalic, obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, y Mons. Pedro Laxague, obispo de Zárate - Campana, responsable de la Pastoral Familiar del Episcopado, presidieron anoche la Jornada de Formación para Agentes Pastorales, que se realizó en el colegio Madre Mercedes Guerra.

En diálogo con EL LIBERAL, Laxague contó sobre su misión en Santiago y su visión de la Argentina.

"Vine para dar unas charlas al clero y a los laicos. Con mucha alegría, mucho entusiasmo, la gente busca escuchar qué dice la Iglesia sobre un tema tan cercano a todos. La Iglesia siempre reza por los gobernantes, no importa de qué signo sean. Porque son los que tienen que velar por la organización de la sociedad. Siempre en cada misa se reza por ellos. Vemos que la gente pide también por eso en las misas. No sé si aumentó la afluencia en la iglesia a causa de la crisis, habría que preguntárselo a los párrocos", sentenció.

Y siguió: "Seguramente la gente está rezando en las misas, en sus casas, porque es una preocupación, y ojalá que estas elecciones puedan desenvolverse en paz, no como en otros países donde hay violencia. La sociedad se exaspera muy rápidamente. Hay que recordar siempre es dicho de "el que se enoja pierde". Hoy se ha instalado que si no te enojas, nadie te hace caso. Pero no es así, a la larga salís perdiendo", ahondó.