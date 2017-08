Amamantar: todo lo que hay que saber de este acto maternal de amor

Fotos VENTAJAS. La leche materna es el alimento perfecto para el bebé, ya que contiene todo lo que el niño necesita en sus primeros meses de vida.

02/08/2017 -

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna es digno destacar la importancia de la alimentación en los niños hasta los 6 meses. La leche materna es el alimento perfecto para el bebé: tiene la temperatura justa y contiene las dosis de grasas, proteínas, minerales y vitaminas ideales para el crecimiento y desarrollo saludable del niño. Por ello, el amamantamiento no sólo cubre una necesidad fisiológica, sino que genera una comunión afectiva y emocional entre la madre y su bebé. Es por eso que no sólo su valor nutricional no puede compararse con el de la fórmula, sino que el vínculo de amor que se establece entre el menor y su mamá resulta sumamente especial.

Pero, ¿cuán interiorizadas están las mamás sobre ese alimento que tan importante resulta para un niño? ¿Saben ellas que hay complementos que pueden perjudicar la salud del niño si no se los tiene en cuenta? La Dra. Norma Rojas de Anzani, médica pediatra, se refirió a la temática y brindó una serie de conceptos que muchas mamás suelen desconocer, sobre todo en el caso de las primerizas.

Una de las preguntas frecuentes que surgen es cómo una persona puede generar el alimento para su hijo, y sobre esta duda, la profesional sostiene que "la naturaleza de la mujer está hecha para poder amamantar a su cría y por ende producir leche. Es un sistema hormonal que comienza con el embarazo y que a partir del séptimo mes produce calostro y se mantiene hasta el cuarto día posparto y luego es reemplazado por leche. En algunas mujeres la aparición de calostro puede ser más temprana".

Asimismo destacó que la leche materna es alimento óptimo para el bebé, desde la primera hora de vida y en forma exclusiva hasta 6 meses. Luego, aunque el amamantamiento siga, se requerirá de alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años.

¿Puede terminar de producirse la leche?

Sobre esta duda, la Dra. Anzani explicó que "la producción de leche depende fundamentalmente de la succión. Ése es el secreto. Cuanto más mama el bebé, más leche produce".

Asimismo remarcó que para contribuir a la obra del niño "la madre debe tomar líquidos, como agua, jugos de frutas, y consumir alimentación sana y equilibrada".

Finalmente indicó: "De toda la leche que se produce en la madre, el 80% es lo que el bebé toma y el 20% lo que queda en la mamá. Por lo que si el bebe toma 60% y en la teta queda 40%, ese pecho se acostumbrará a producir el 60%, que es lo que utiliza el niño. Y a medida que se vayan incluyendo más biberones, irá disminuyendo la producción de leche"l