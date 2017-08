Qué pasa si una madre que está amamantando recibe medicación

02/08/2017 -

"Las madres que se encuentran medicadas pueden amamantar siempre y cuando el producto activo de su medicamento no pase a través de la leche al niño, y cuando la misma no es nocivo para el bebé. Siempre se debe consultar al médico y recordarle que está amamantando para evitar efectos no deseados", explicó el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra.

¿Es óptimo conservar la leche materna?

Para el especialista, es importante el buen almacenamiento, aunque hay tiempos que se deben respetar por el bienestar del bebé.

"La leche materna se puede almacenar en la heladera durante aproximadamente 24 horas, no más. En algunos casos se llegan a freezar para su uso posterior", detalló.

En congelador podrá soportar dos semanas.

Qué pasa si la mamá toma alcohol durante el tiempo de amamantamiento?

"El alcohol y el tabaco contraindican la lactancia materna, es tremendamente nocivo para el niño, por lo que se recomienda quitar por completo el cigarrillo y las bebidas alcohólicas, cualquiera sean", sostuvo.

Vale destacar que el alcohol cambia el olor de la leche por lo que hace que el niño consuma menos, produce trastornos de sueño en el niño. Además la ingesta de alcohol y tabaco diminuye la producción de la leche materna, indicó Muratore.