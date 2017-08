Pazos a Rial: "Eunuco del amor"

02/08/2017 -

Nancy Pazos cargó contra Jorge Rial, a quien llamó "eunuco del amor. El periodismo en decadencia es patético, y es lo que le está pasando a Rial. No sabe cómo recuperar sus años de gloria", lanzó. En respuesta, el conductor la llamó "perdedora nata". Lejos de achicarse, Nancy contestó: "Rial es una persona que no le hace bien a la televisión. A propósito de los calificativos hacia mi persona ‘decadente, perdedora y fracasada’, la respuesta de uno de los tantos seguidores al eunuco del amor, que claramente no puede disfrutar la vida propia y envidia la ajena".