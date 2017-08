Denunciadas por hablar de Maradona

02/08/2017 -

El juez civil Sohander llevará adelante una denuncia contra Susana Giménez y Claudia Villafañe.

La denuncia es por desacato al bozal legal sobre Diego Maradona, ya que en el ciclo de la diva ambas hablaron sobre el exfutbolista, según indicaron en Intrusos.

Por su parte, la Villafañe también será denunciada en el Juzgado de San Justo. Además, Matías Morla quiere frenar la denuncia contra la conductora y Claudia. Si bien el abogado es quien presentó en su momento el pedido de bozal legal que la conductora y la ex del futbolista no respetaron, no tenía interés en realizar ninguna denuncia.

Además, Matías Morla, aseguró que el FBI la está investigando para comprobar el origen de los fondos en las transacciones de los inmuebles. En septiembre habrá una audiencia clave en los Estados Unidos.

"El FBI está investigando a Claudia por la cantidad de departamentos y sociedades que tiene en los Estados Unidos. Lo que ellos quieren es conocer el origen de los fondos. Se libraron los oficios por intermedio de la embajada y ahora ellos investigan", aseguró Morla, quien además contó que la causa está en una etapa avanzada. Y agregó: ‘Los primeros días de septiembre tenemos fijada una audiencia en los Estados Unidos y ahí se va a preguntar sobre los siete departamentos. Lo que hacen es indagar de dónde salió el dinero y si se vendieron llaman al comprador para que ratifique esa venta y cuánto es lo que pagó. En septiembre vamos a tener novedades importantes y el que pierda que se prepare, porque va a tener que pagar millones’.

La investigación que lleva adelante el FBI está atada a otra de la que está a cargo la Justicia argentina, vinculada al blanqueo de dinero por parte de Claudia.

"Estamos investigando si Claudia cumplió con la norma número uno del blanqueo que es declarar todo el patrimonio. Si algo no declaró entonces el blanqueo se cae y ahí va a tener problemas serios, porque hay propiedades que no fueron declaradas y entonces es evasión. Esto es claro y contundente, si vos tenés todo en regla, ¿para qué entrás en una ley de blanqueo?", enfatizó Morla.