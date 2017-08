02/08/2017 -

En los últimos discos se metieron de lleno en la tradición de la canción roquera argentina. ¿Se puede tener éxito en la escena rock del país sin hacer reivindicación social?

Cada banda tiene su conexión de distinta manera, hay algunas que hacen rock and roll y es divertido, y tiene esa conexión con su público, tiene su propia identidad. No hay una fórmula. Pero es verdad que al público argentino le gusta la protesta, desahogarse, pero cada público es distinto. No me siento incómodo cuando dicen que hacemos rock callejero, nosotros sabemos que hacemos canciones. No le damos bo... a los rótulos.

¿En Argentina el rock se hace distinto?

Argentina es un país que produce muchas bandas de rock, pop, pero no creo que sea mejor que otros, cada país tiene su estilo, y cuando van españoles a la Argentina los lugares también se llenan. Nosotros lo que hacemos es puro sentimiento, no de argentinos hacia argentinos, sino de una persona hacia otra persona. Hay canciones de cosas que pasan en Argentina, pero también en toda Latinoamérica y en todos lados.