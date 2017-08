Alberto Cortez canceló sus presentaciones en Argentina

02/08/2017 -

El cantante Alberto Cortez, radicado en España, canceló por motivos personales la gira que iba a hacer en septiembre próximo por las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. "Ante problemas surgidos a Cortez relacionados con su entorno más cercano y de índole privado y confidencial que al tratarse de otra persona y no propios, no se pueden revelar, pero que lo obligan a no abandonar su lugar de residencia habitual, Madrid, por el tiempo que estaba estipulada la gira 2017", reza el comunicado emitido por los representantes del artista.