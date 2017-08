Martín Redrado: "Me pone feliz que Luciana concrete su sueño"

02/08/2017 -

No es un hombre al que le guste hablar demasiado de su vida privada, sin embargo, entrevistado por Martín Liberman en radio Late, Martín Redrado se refirió sobre la futura maternidad de Luciana Salazar, su ex pareja.

"Es su deseo desde los últimos años y que lo pueda concretar me pone contento", dijo el economista, y agregó que "era correcto" lo que trascendió sobre que él quería esperar para ser padre con "Luli".

"Me dan bronca algunas cosas que dicen sobre su salud o sobre que tiene algunos problemas por cuidar su figura o que no come bien, te aseguro que la he visto y viajamos juntos, come más que vos y yo. Me gusta dejar los temas de la vida privada para la vida privada", explicó Redrado en la entrevista.

Sin fecha

Luego volvió a referirse a las ganas que tenían de tener un hijo juntos.

"No pusimos fecha, pero me hubiera gustado tener más tiempo. Tiene que ver con que el hombre es el ser y sus circunstancias y las circunstancias te marcan distintos tipos de prioridades", reflexionó.

Consultado por Teleshow sobre el diálogo que suele tener con Luciana, más allá de la separación, Redrado explicó: "Estoy ayudándola con los trámites en Estados Unidos porque son muy engorrosos, sobre todo en estos temas de maternidad. En eso se basa la comunicación entre nosotros actualmente".

Sorpresa

Tras su separación del economista, Luciana Salazar sorprendió a todos al anunciar a través de las redes sociales que a fin de año se convertiría en madre de Matilda, gracias al método de subrogación.

"Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día, que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento!", había dicho ella en aquella oportunidad. De inmediato comenzaron las dudas sobre por qué había decidido alquilar un vientre para convertirse en mamá.

Su médico, Fernando Akerman, explicó que había elegido ese camino debido a que la modelo padece de trombofilia.

Akerman explicó en el programa "Con todo el país", de Radio Nacional: "Hizo un tratamiento de subrogación. Me pidió que lo aclare desde el punto de vista médico, es por una trombofilia que ella tiene; la sangre espesa le impide llevar un embarazo a término con poco riesgo".

Explicó: "Ella hizo un tratamiento en el que se le extrajeron óvulos, parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante".