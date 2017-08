Acusaron a la "Bomba Tucumana" de robar en un supermercado

02/08/2017 -

Luego de haber trascendido un video donde arengaba a sus fans a ir contra Mica Viciconte, Gladys "La Bomba" Tucumana se ve envuelta en un nuevo escándalo.

La empleada de una cadena de supermercados habló en "Los Ángeles de la Mañana" y acusó a la cantante de haber robado maquillajes y esmaltes en uno de los locales hace tres años.

"Ella una vez se cargó en su cartera cosméticos, unas pinturas y un esmalte de uñas, tonteras digamos. El chico de seguridad la vio que se había guardado y se tuvo que acercar el policía y pedirle que pagara lo que se estaba llevando. Se hizo la tonta, dijo que no había hecho nada y que la estaban acusando, pero tuvo que pagar lo que tenía en la cartera porque sí, estaba robando". Y agregó: "(La Bomba) Es una mujer desagradable, está haciendo quedar mal a mi provincia. Se le subieron los humos. Acá es mentira que la quieren porque no se lleva bien con nadie. Acá, no le da pelota a nadie", dijo, y aseguró que Santiago Griffo, hijo de la cantante "es un divino" que "está sobrepasado por todo lo que hace la madre".