Barcelona anunció que Neymar se va y será nuevo jugador de Paris Saint Germain

Fotos Barcelona anunció que Neymar se va

Hoy 09:50 -

Neymar tuvo su adiós este miércoles en el vestuario de Barcelona. El brasileño se sentó junto a sus (ex) compañeros y les comunicó que ya no seguirá formando parte del plantel que ahora dirige Ernesto Valverde. Horas más tarde el propio club anunció que ya no formará parte del equipo.

Se sabe que el Paris Saint Germain está listo para abonar los 222 millones de euros (262 millones de dólares) de la cláusula de rescisión del internacional brasileño. El conjunto español lo remarcó en el comunicado: "El club le comunicó (a Neymar) que lo remite a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor, que desde el pasado 1° de julio es de 222 millones de euros, y que deberá ser abonada en su totalidad".

Este traspaso marcaría un nuevo récord en el fútbol mundial. El año pasado, Manchester United pagó 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) por el francés Paul Pogba.

El conjunto francés aún no confirmó si el pase está efectivamente realizado o si se hará en las próximas horas. Por lo pronto seguirá ligado al club catalán pero tiene el permiso de no entrenarse. Neymar abandonó la ciudad deportiva de Barcelona 30 minutos después de su llegada el miércoles.