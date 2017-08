Nace un bebé 'embarazado' de su gemelo

-

Un extraño fenómeno sorprendió a los médicos de un hospital de la ciudad india de Mumbra: Una joven de 19 años dio a luz a un bebé 'embarazado' de su hermano gemelo, informa 'The Independent'.

Al pequeño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerle el embrión de siete centímetros que ya tenía cerebro, brazo y piernas. El recién nacido se encuentra bien.

Los médicos notaron que el embarazo de la joven no marchaba bien, gracias a una radiografía. A la rara anomalía detectada se la llama 'Feetus in fetu' y se caracteriza por el desarrollo de un tipo de gemelo 'parásito' dentro de un embrión. Estos fetos pueden crecer incluso dentro de cuerpos de adultos y permanecer ocultas durante décadas.

Un extraño fenómeno sorprendió a los médicos de un hospital de la ciudad india de Mumbra: Una joven de 19 años dio a luz a un bebé 'embarazado' de su hermano gemelo, informa 'The Independent'.



Al pequeño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerle el embrión de siete centímetros que ya tenía cerebro, brazo y piernas. El recién nacido se encuentra bien.



Los médicos notaron que el embarazo de la joven no marchaba bien, gracias a una radiografía. A la rara anomalía detectada se la llama 'Feetus in fetu' y se caracteriza por el desarrollo de un tipo de gemelo 'parásito' dentro de un embrión. Estos fetos pueden crecer incluso dentro de cuerpos de adultos y permanecer ocultas durante décadas.