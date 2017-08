El gesto solidario de un policía a una madre desesperada

Hoy 17:12 -

Bennet Johns, es un policía en la ciudad estadounidense de Laurel, Maryland, tuvo un gesto solidario con una desesperada madre que intentó robar un paquete de pañales para su hijo: decidió ayudar a la joven, en vez, de castigarla por el robo.

El ocurrió días atrás, cuando la chica de 20 años, acompañada por su hijo, había pagado por la comida y otros objetos y al ver que no le alcanzaba el dinero para los pañales, decidió llevarlos. Al ser interceptada por el oficial, la madre explicó que no tenía más dinero y necesitaba los pañales.

Bennet, que fue criado por una madre soltera y vio sufrir justamente como a esta mamá, decidió pagar los pañales y liberar al joven.

"El oficial consideró la situación y decidió poner el dinero de su propio bolsillo para que el niño no sufriera", explicó el Departamento de Policía de la Ciudad de Laurel, Washington. La madre no fue multada por el delito de robo, fue contactada por una organización de servicios sociales para que pueda adquirir productos de primera necesidad a un costo más bajo o gratis.

