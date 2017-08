Fotos Actriz de Las Estrellas: "Tuve romances con mujeres, soy bisexual".

Durante una entrevista radial, Vanesa González contó que siempre fue bisexual. Y que incluso le pidió a su novio que hagan un trío con una famosísima modelo argentina.

"La sexualidad para mí es libre. Toda la vida me he sentido atraída por ambos sexos, tanto por los hombres como por las mujeres", dijo la actriz en una nota.

"Novias no tuve porque nunca me he sentido en la instancia de tener una relación estable con una mujer. Pero sí he tenido historias lindas con mujeres, me han pasado cosas", aseguró, abriendo el juego para seguir indagando.

“Fui atraída sexualmente por ambos sexos, pero desde que soy niña. No es que hubo un momento en que dije ‘ahhh, me excita una mujer’. Para mí siempre fue algo natural”, agregó.

“Pasemos en limpio: ¿te gustan los hombres y las mujeres?”, le preguntaron. Y ella no dio vueltas. “Sí, pero de toda la vida”. Pícara, luego contó que incluso le pidió un trío a su novio ¡con Pampita! "Le propuse a mi novio que hiciéramos un trío con Pampita. Me parecía algo muy lindo. Y él se puso raro. Yo pensé que iba a darle un alegrón tremendo y reaccionó de manera muy extraña. Me parece una mujer espléndida".